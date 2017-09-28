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ГАИ отработает на выходных трассу Минск – Гродно

29.09.2017 14:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен — Sputnik. Отработку автодороги Минск — Гродно — граница Польши проведут сотрудники Госавтоинспекции на этих выходных, сообщили Sputnik в ГАИ.

Сотрудники ГАИ проведут отработку трассы для "пресечения любых нарушений Правил дорожного движения".

Начинают массированную отработку трассы М6 уже с 15:00 пятницы. Работать на автодороге продолжат все выходные. Сотрудники инспекции будут проводить гласный, негласный и смешанный контроль.

"В первую очередь привлечению к ответственности подлежат водители в состоянии опьянения, не имеющие права управления, нарушившие правила обгона, скоростной режим", — отметили в ГАИ.

Кроме того, инспекторы будут проверять условия перевозки родителями детей. Внимание уделят также велосипедистам и пешеходам.

Посты ДПС выставят на аварийно-опасных участках дороги и там, где часто происходят ДТП.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Массированную отработку автодороги М6 сотрудники Госавтоинспекции обещают начать уже днем в пятницу.

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