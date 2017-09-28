Как правильно выбирать игрушки для собак?



Собаки — это энергичные животные: им всегда необходимо занятие, причем не только для ума, а прежде всего — для зубов. Зоомагазины в Минске предлагают широкий ассортимент развлекательных изделий для наших четвероногих друзей. Как различаются игрушки для собак, из чего их делают, как ими правильно пользоваться и что лучше выбрать для любимого питомца? Предлагаем полезные советы по выбору игрушек, которые займут собаку и не дадут испортить хорошие вещи.

В чем отличие игрушек для собак от детских?





Собакам нельзя давать детские игрушки. Они не предназначены для борьбы с острыми зубами и сильными крепкими челюстями. Животному не составит большого труда вмиг раскусить или разодрать мяч, отгрызть голову кукле и, как печальный итог, — подавиться деталью. Подобные благие намерения развлечь питомца любыми средствами могут иметь неприятные последствия. Не нужно рисковать здоровьем собаки, проще не давать ей игрушки, предназначенные для ребенка. Только если речь не идет о маленьких щенках. Им не по силам будет справиться с такой вещью.

Разновидности игрушек





Игрушки подразделяются на две основные категории:

предназначенные для дрессировки: деревянные апорт-гантели, пуллеры, диски-фрисби;

предназначенные для решения конкретных задач, например, массажа десен, чистки зубов: кольца, рельефные резиновые и латексные мячи, жилистые косточки, канатики из ниток или ткани.

Владельцы собак должны иметь оба варианта игрушек. Фрисби и пуллер для собака понадобятся во время тренировок, а канаты и резиновые шипованные мячи не только развлекут питомца, если вдруг хозяина не будет рядом, но и будут выполнять полезные гигиенические функции.

Из чего делают игрушки для собак?





Вариантов игрушек для развлечения питомцев много: выбор зависит от покупательской способности и привычек собаки. Важно знать, что игрушки для собак приобретаются не владельцу, а его подопечному, они должны быть безопасными.

Такие изделия производятся из безопасных качественных материалов без токсинов. Это непромышленная резина, специальный винил, древесина, латекс и прочие натуральные компоненты. У бюджетных резиновых игрушек присутствует острый запах, их лучше не покупать. Изделие должно быть прочным и надежным, а его параметры должны соответствовать физическому развитию собаки.

Размер питомца и размер игрушки





Размер собаки играет важную роль при выборе игрушки в зоомагазинах. Большие игрушки не подойдут мелким собакам, им неудобно будет играть с ними. Для таких питомцев предпочтительны игрушки, изготовленные из мягкого латекса или винила, и желательно полые внутри. Это могут быть канаты, мягкие игрушки, мячи с веревками, мелкие и не очень резиновые гантели.

Для крупной собаки мелкие игрушки противопоказаны: они опасны для их здоровья, так как их легко проглотить или подавиться. Крупным питомцам потребуются более надежные игрушки: из резины и заполненные внутри. Ничего вечного в мире нет, но качественный товар прослужит долго. Это большие гантели, кольца, латексные капканы.

Следует ли учитывать возраст собаки?





Изделия для игр приобретаются с учетом возраста питомца и что очень важно — состояния его десен и зубов. Пожилой пес с удовольствием поиграет со специальной игрушкой, гладким мячом или канатом. А молодая овчарка не сможет оторваться от цельнолитого латексного кольца или рельефного мяча.

Зоомагазины, которые вы найдете в каталоге TAM.BY , предлагают на выбор разные игрушки для собак, каждая из которых имеет свои особенности. А оценивать их будет домашний любимец.