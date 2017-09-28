Профицит республиканского бюджета составил 3,9 процента ВВП





Профицит республиканского бюджета в январе-августе 2017 года составил 2,6 млрд белорусских рублей, или 3,9% к ВВП.

Профицит бюджета сектора государственного управления с начала года сложился в сумме 3,5 млрд белорусских рублей, или 5,3% к ВВП. Доходы бюджета сектора госуправления за январь-август сложились в сумме 27,9 млрд белорусских рублей, или 64,9% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 12,7 млрд белорусских рублей, или 69,6% уточненного годового плана. За январь-август поступление НДС составило 6,1 млрд белорусских рублей, или 64,8% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 1,6 млрд белорусских рублей(57,6%).

Акцизы поступили в сумме 1,6 млрд белорусских рублей(69,5%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,2 млрд белорусских рублей(70,5%). В Фонд социальной защиты населения поступило 8 млрд белорусских рублей(59,5%), Фонд универсального обслуживания - 27,6 млн белорусских рублей(70,2%), Фонд гражданской авиации - 20,2 млн белорусских рублей(130,3%), Фонд Департамента исполнения наказаний - 1,3 млн белорусских рублей (108,3%).

По состоянию на 1 сентября задолженность по налогам и сборам была на уровне 142,1 млн белорусских рублей. Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-август составили 24,4 млрд белорусских рублей, или 59,2% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета сложились в размере 10,1 млрд белорусских рублей(58,3%). На общегосударственную деятельность направлено 4,3 млрд белорусских рублей(56,6%), на финансирование национальной экономики - 2,5 млрд белорусских рублей(57,4%), социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - 7,9 млрд белорусских рублей(58,9%), сообщает БЕЛТА .

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 8 млрд белорусских рублей (63,3%), Фонда универсального обслуживания - 8 млн белорусских рублей(20,4%), Фонда гражданской авиации - 9 млн белорусских рублей(58,1%), Фонда Департамента исполнения наказаний - 0,2 млн белорусских рублей(16,7%).

