Декрет № 3 претерпевает коренную реконструкцию, сейчас он готовится в абсолютно новой редакции, изменяется не только смысл декрета, но даже его название, рассказал заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков. Озвученные властями подробности об измененном декрете «Завтра твоей страны» прокомментировал директор Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента Александр Чубрик.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

— Из нового названия проистекает совсем другой акцент. Если раньше делался акцент на то, что в обществе есть часть людей, которая не хочет работать и живет за счет остальных, то теперь речь идет о людях, которые хотят работать, но не могут найти себе работу. Это совсем иной фокус. И он совпадает с сегодняшними потребностями общества, — отмечает Александр Чубрик. — Фактически, прежняя редакция декрета более-менее соответствовала настроениям людей в 2013 году, когда декрет только обсуждался. А уже в 2015-м людей интересовали не мифические личности, которые живут за счет остальных, а реальная проблема: если ты потеряешь работу, то тебя не только не поддержит государство пособием по безработице, но ты и сам при всем желании не сможешь трудоустроиться.

Эксперт обращает внимание на существование в Беларуси высокого риска бедности.

— Я хочу надеяться, что уже по одному названию измененный декрет отзывается на один из главнейших сегодняшних запросов людей — работу. И наши исследования, и данные Белстата свидетельствуют о существовании высокого риска бедности, — говорит экономист. — Если человек не работает, у него возрастает риск попасть за черту бедности. Кроме того, у белорусов всегда была высокая мотивация к труду. И если государство на самом деле будет помогать с трудоустройством всем желающим, это нужно только приветствовать.

Александр Чубрик отмечает, что «пока не ясно, является ли обновленный декрет продолжением старого: сохраняет ли он наказание за неуплату налогов».

— Для меня этот вопрос остается открытым. Возможно, этого в обновленном декрете вообще нет. Не исключено, что данный декрет призван начать регулировать совершенно иные вещи. Ведь на чем базировался первый декрет? Вот есть легально трудоустроенный человек, который получает зарплату, платит все налоги. И есть тот, кто работает за наличные и налоги не платит. Вроде, как немного обворовывает остальных. Теперь же появилась светлая мысль, чтобы легализировать самозанятость. Чтобы над людьми, которые ее выбрали, не висел дамоклов меч проблем, которые несопоставимы с тем, сколько они смогли заработать сами на себя, — говорит экономист.

Александр Чубрик не исключает, что «в новой редакции декрета не будет налога на тунеядство».

— Возможно, речь идет о введение нового налога для людей с самозанятостью. Это нормальная практика. Если люди ищут такие возможности, нужно дать им это сделать легально. Ищут ли власти возможности выпутаться из ситуации? Я бы назвал это иначе. Я за то, чтобы здравый смысл все же победил в упорной борьбе. Если человек ошибся и признал свои ошибки, это не значит, что он выкручивается и идет на уступки. Фактически, он начинает исполнять свою роль госслужащего, создавать условия для максимальной самореализации граждан, — резюмирует эксперт.

Сейчас декрет № 3 еще находится на рассмотрении в правительстве, сообщили в пресс-службе Совмина. Разработкой новой концепции документа продолжает заниматься специально созданная межведомственная рабочая группа, в которую включили глав многих ведомств, а также ученых. Руководит группой заместитель премьер-министра Василий Жарко.