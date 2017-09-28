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На затонувшем восьмом континенте нашли следы жизни
Завершилась девятинедельная экспедиция бурового судна JOIDES Resolution, в ходе которой ученые исследовали дно у берегов Новой Зеландии и Австралии, где располагается подводный восьмой континент — Зеландия. Окаменелые останки наземных животных и другие находки доказали, что древняя земля не всегда была погребена под волнами. Об этом рассказывает издание «
«Затонувший континент Зеландия раскрыл нам свои секреты, которые он хранил на протяжении 60 миллионов лет», — сообщил руководитель экспедиции из Национального научного фонда США Джейми Аллан.
В феврале 2017 года ученые
«Мы изучили более восьми тысяч экземпляров и идентифицировали несколько сотен ископаемых видов. Споры и пыльца наземных растений свидетельствуют о том, что климат Зеландии в прошлом значительно отличался», — рассказал один из участников экспедиции Джеральд Диккенс из Университета Райса.
Около 100 миллионов лет назад Австралия, Антарктида и Зеландия составляли мегаконтинент. Наземные животные могли свободно перемещаться между этими континентами. Затем Зеландия отделилась от Австралии и Антарктиды, опустившись ниже уровня моря около 80 миллионов лет назад.
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Окаменелые останки наземных животных и другие находки доказали, что древняя земля не всегда была погребена под волнами.
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