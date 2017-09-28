На затонувшем восьмом континенте нашли следы жизни

Завершилась девятинедельная экспедиция бурового судна JOIDES Resolution, в ходе которой ученые исследовали дно у берегов Новой Зеландии и Австралии, где располагается подводный восьмой континент — Зеландия. Окаменелые останки наземных животных и другие находки доказали, что древняя земля не всегда была погребена под волнами. Об этом рассказывает издание « Индикатор » со ссылкой на Live Science .



Изображение: Nick Mortimer / GNS Science

«Затонувший континент Зеландия раскрыл нам свои секреты, которые он хранил на протяжении 60 миллионов лет», — сообщил руководитель экспедиции из Национального научного фонда США Джейми Аллан.

В феврале 2017 года ученые заявили о существовании восьмого континента Зеландии, лежащего в глубинах океана у восточного побережья Австралии. Ученые, находившиеся на борту бурового судна JOIDES Resolution, пробурили скважины в шести различных участках донных отложений. Поднятые с глубины 2500 метров ниже уровня моря керны открыли перед учеными 70 миллионов лет истории древнего континента. Специалисты нашли окаменелости, доказывающие, что Зеландия не всегда была погребена под волнами океана.



Корабль, на котором путешествовала научная экспедиция. Фото: Tim Fulton / nationalgeographic.com



Установка для бурения, установленная на борту корабля. Фото: IODP JRSO / rice.edu

«Мы изучили более восьми тысяч экземпляров и идентифицировали несколько сотен ископаемых видов. Споры и пыльца наземных растений свидетельствуют о том, что климат Зеландии в прошлом значительно отличался», — рассказал один из участников экспедиции Джеральд Диккенс из Университета Райса.

Около 100 миллионов лет назад Австралия, Антарктида и Зеландия составляли мегаконтинент. Наземные животные могли свободно перемещаться между этими континентами. Затем Зеландия отделилась от Австралии и Антарктиды, опустившись ниже уровня моря около 80 миллионов лет назад.