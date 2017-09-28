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Последний рубеж. "Цмокi" принимают чемпиона Кубка ФИБА в Минске

29.09.2017 14:50 — Разное | Tut.by  
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В пятницу, 29 сентября, в Минске пройдет матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. «Цмокі» встретятся с французским «Нантером».


Фото: bc-tsmoki.by

Соперник

«Нантер» — старый знакомый. В прошлом сезоне «Цмокі» встречались с французами дважды в рамках второго группового этапа Кубка ФИБА. В Нантере «Драконы» уступили, но зато при родных болельщиках на Falcon Club взяли реванш.

Сам «Нантер» возник на баскетбольной карте Европы в 1920-х. Долгое время команда играла на региональных турнирах, а в элитный дивизион чемпионата Франции поднялась лишь в 2011-м. Правда, уже через два года «Нантер» стал лучшей командой страны и получил место в Евролиге.

Затем была победа в «Еврочеллендже», а этой весной «Нантер» взял чемпионство в Кубке ФИБА-Европа, одолев в финале «Элен Шалон» — 82:79.

Соперник минчан провел неплохой регулярный сезон в сильном чемпионате Франции, завершив его на третьем месте. Однако уже в первом раунде плей-офф «Нантер» споткнулся о «Пари Леваллуа», дважды подряд проиграл и завершил сезон досрочно. Сейчас «Нантер» пробует пробиться в основную сетку Лиги чемпионов, стартуя сразу с третьего раунда квалификации.

Летом французы кардинально перетрясли состав: из команды ушли 8 игроков, и из знакомых белорусам лиц остались лишь защитник Хайко Шаффарцик и форвард Хьюго Инверницци.

Квалификация

Формат квалификации в третьем раунде остался прежним: команды проводят по одной домашней встрече, а в групповой этап Лиги чемпионов выходит клуб с лучшей разницей заброшенных и пропущенных очков.

Итак, первая игра «Цмокі-Мiнск» против «Нантера» уже сегодня, 29 сентября, начало — в 20.30 на паркете столичной Falcon Club Арене. Ответная встреча пройдет 2 октября в Нантере.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу, 29 сентября, в Минске пройдет матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. "Цмокі" встретятся с французским "Нантером".

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