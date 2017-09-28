СК о смертельном ДТП в Витебске: житель Латвии сбил пенсионерку

Управлением СК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси, это "нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщила собеседница Sputnik.

Смертельное ДТП произошло поздним вечером 28 сентября около 22:20 вблизи автозаправочной станции "Белоруснефть", расположенной по адресу Бешенковичское шоссе, 52 в Витебске.

"Гражданин Латвии 1962 года рождения, управляя автомобилем "Шкода Октавия", совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", — сообщила Сахарова.

Личность женщины устанавливается, на вид ей 70-80 лет. Причем светоотражающих элементов в момент перехода улицы на женщине не было, отметила представитель СК.

Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

"В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, проводятся допросы водителя, который управлял транспортным средством, устанавливаются и допрашиваются свидетели", — добавила Сахарова.

Комментарий официального представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова рассказала радио Sputnik Беларусь.