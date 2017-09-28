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СК о смертельном ДТП в Витебске: житель Латвии сбил пенсионерку
29.09.2017 14:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Управлением СК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси, это "нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщила собеседница Sputnik.
"Гражданин Латвии 1962 года рождения, управляя автомобилем "Шкода Октавия", совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", — сообщила Сахарова.
Личность женщины устанавливается, на вид ей 70-80 лет. Причем светоотражающих элементов в момент перехода улицы на женщине не было, отметила представитель СК.
Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу.
"В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, проводятся допросы водителя, который управлял транспортным средством, устанавливаются и допрашиваются свидетели", — добавила Сахарова.
Комментарий официального представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова рассказала радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова рассказала радио Sputnik Беларусь подробности уголовного дела о смертельном наезде в Витебске:...
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