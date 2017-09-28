Шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб, яркий отрезок карьеры проведший в лондонском «Арсенале» (2005−2008), поделился впечатлениями от матча «канониров» в Борисове , прокомментировал интерес одесского «Черноморца», рассказал, жалеет ли о том, что просился в БАТЭ и какое слово первым выучила его 9-месячная дочка.



Александр Глеб. Фото: medyaspor.com

«Ощущение, что БАТЭ сначала побаивался «Арсенала»

— Что чувствовал, когда уже к 25-й минуте счет стал 3:0 в пользу «Арсенала»? Да ничего не чувствовал, — признается Александр Глеб. — Такое ощущение, что игроки БАТЭ в первые минуты как-то побаивались, что ли. Или это «Арсенал» так крепко захватил контроль над игрой…

Вообще за матчем смотрел и как футболист, и как болельщик. С одной стороны, оцениваешь действия игроков на поле, с другой — переживаешь. Просто смотрел футбол. А то, что счет 3:0 так быстро будет… В первом тайме «Арсенал» практически ничего не давал сделать, и мог забивать еще больше.

А вот во втором тайме игра поменялась. И, если честно, это стало для меня неожиданностью. Забив четвертый мяч, «Арсенал» то ли расслабился, то ли каждый стал на себя играть, все хотели забивать. И командной игры уже не стало. А БАТЭ, наоборот, почувствовал уверенность, многое получалось, могли забивать больше.

И все же, на мой взгляд, БАТЭ преобразился потому, что «Арсенал» ему это позволил. Лондонцы уже не действовали так агрессивно, не накрывали соперников так плотно. Но, в любом случае, борисовчане — молодцы. Игра интересная была.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Борисов «Арсенал» привез не самый боевой состав, решив поберечь и оставив дома несколько ключевых игроков. И сейчас можно лишь предполагать, как бы сложился матч, если б против БАТЭ вышло больше лондонских звезд.

— Думаю, БАТЭ пришлось бы сложнее, — считает Глеб.

«Звонок в БАТЭ? Сейчас не хочу даже это ворошить»

Со времени ухода Александра Глеба из «Арсенала» прошло 9 лет. И из того состава, который приезжал в Борисов, у белоруса остался всего один игрок, с которым он знаком. Это Тео Уолкотт, которому тогда было 19 лет.

— С Уолкоттом пообщаться не удалось. Ребята с дороги поужинали и пошли спать, — отмечает Глеб.

Зато в день приезда «Арсенала» Глеб мило пообщался с наставником Арсеном Венгером, которого шестикратный лучший футболист Беларуси считает одним из своих любимых и почитаемых тренеров.

— О чем говорили? Да обо всем: о жизни, футболе, о семьях. Как поздравил Венгера с победой? Цветы прислал (смеется)! Шутка. По телефону поздравил. Я же сам не был на стадионе.

Было здорово снова встретиться с великим тренером!!! Как будто и не уходил из Арсенала #arsenwenger #arsenalfc Публикация от alex (@alexgleb) Сен 27 2017 в 11:58 PDT

Когда после жеребьевки групповой стадии Лиги Европы Глеб попросился в БАТЭ , чтобы красиво завершить карьеру матчем с «Арсеналом» на лондонском стадионе «Эмирейтс», но получил отказ, многие болельщики высказывали мнение, что Александру логичнее было бы с такой просьбой обратиться к лондонцам.

— Вы правила читали? Здесь не было вариантов в первую очередь по юридическим причинам. Хотя бы потому, что для того, чтобы подписать контракт с клубом английской премьер-лиги, нужно получить рабочую визу. А для этого — иметь необходимый процент наигрыша в матчах за свою сборную в течение последних двух лет. Но вообще, если была бы такая возможность — обратился бы. Я шучу, конечно (смеется).



Фото: Reuters

Выступающий за гродненский «Неман» Вячеслав Глеб жестко прокомметировал ситуцию с отказом БАТЭ его старшему брату и заявил, что Александру даже не стоило звонить борисовчанам.

Вячеслав Глеб: Кто такие БАТЭ, чтобы им звонил игрок с мировым именем?

— Я считаю, что Вячеславу не надо было это комментировать. Но он взрослый человек, и решил иначе. Не жалею ли теперь о том, что решил позвонить в БАТЭ с такой просьбой? А чего жалеть? БАТЭ ведь тоже раньше ко мне обращался, чтобы я помог команде, и я не отказывал. Так почему мне было не позвонить? Разочарован ли ответом? Да что об этом сейчас уже говорить? Все нормально. Все хорошо. Мы поговорили с Анатолием Анатольевичем [Капским, руководителем ФК БАТЭ]. И сейчас не хочу даже это ворошить.

«Первым было слово «папа»

Предыдущим клубом Александра Глеба были российские «Крылья Советов» из Самары, которые по итогам минувшего сезона покинули премьер-лигу и выступают сейчас в ФНЛ. Летом появлялась информация о возможном переходе Александра Глеба в брестское «Динамо», а также в команды из Польши и Турции. А недавно украинские журналисты сообщили об интересе одесского «Черноморца», главным тренером котрого недавно стал белорус Олег Дулуб.

— Конечно же, я поддерживаю форму, тренируюсь с «Ислочью», плюс дополнительно со специалистом по физподготовке. Что касается «Черноморца», то был интерес. Но я пока ничего не ответил. Но больше пока на эту тему ничего хочу говорить. Вот будет контракт, тогда поговорим.

Пока же Александр Глеб, помимо тренировок, поглощен домашними делами и с удовольствием уделяет свое свободное время дочке, которой уже исполнилось 9 месяцев.

— Доча уже говорит «папа». Это было первое слово, которое она научилась произносить. Еще говорит «баба», что означает бабушка. Ходить ей еще рановато, так что пока только ползает. По ночам ведет себя хорошо, дает выспаться и не кричит, если причин нет. Понимающе к родителям относится, вся в папу (смеется).

Нас с дочей тоже ждали подарки от Арсенала Публикация от alex (@alexgleb) Сен 28 2017 в 12:36 PDT