Самый дорогой чехол для iPhone X стоит больше самого смартфона

Сингапурская компания Gray International выпустила лимитированную коллекцию чехлов для iPhone X, стоимость которых превышает цену на сам гаджет. Об этом пишет HighSnobiety.





Производитель утверждает, что это самые дорогие в мире чехлы для смартфонов. Их стоимость (в зависимости от цвета) варьируется от 645 до 1295 долларов, притом что цена iPhone X в США начинается с 999.

Высокая цена обусловлена материалом аксессуара — они выполнены из цельного титанового слитка. Кроме того, при создании аксессуары подвергают обработке пламенем, чтобы достичь уникального оттенка.

Также отмечается, что производитель учитывал строение руки для максимально комфортного использования будущим владельцем, а сверхпрочный материал должен защитить смартфон при падениях.





Аксессуар будет доступен в пяти расцветках. «Обычный» Titanium стоит 645 долларов, изделие цвета Stealth, Gold и Rose Gold можно купить за 745−1145 долларов, а разноцветный Aurora оценен в 1295 долларов.

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