НАН Беларуси будет избирать своими почетными членами иностранцев





Почетными членами НАН Беларуси можно будет избирать иностранных граждан, внесших значительный личный вклад в развитие науки.

Такие нововведения предусмотрены законопроектом, который предполагает внесение изменений и дополнений в закон "О Национальной академии наук Беларуси".

По словам члена Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Елена Колеснева, проект закона, который готовится к рассмотрению в парламенте в первом чтении, предлагает закрепить право НАН Беларуси избирать своими почетными членами иностранных граждан, внесших значительный личный вклад в развитие науки и техники, что поспособствует реализации международных научно-технических проектов, сообщает БЕЛТА .

"В настоящее время таким правом обладают только граждане Беларуси", - заметила Елена Колеснева. Между тем география международных контактов с каждым годом расширяется (страны ЕС, США, Япония, Туркменистан, Пакистан, Израиль и др.), а это позволяет существенно развивать технические и технологические возможности организаций, наращивать экспорт продукции, услуг.

В законопроекте также прописано исключение из действующего закона положения о региональных филиалах НАН Беларуси. Изменение обусловлено решением академии наук об упразднении ранее входивших в ее состава Гомельского и Гродненского филиалов, принятым в ходе работы по оптимизации структуры и численности НАН.

В то же время академия наук оставляет за собой право в будущем создавать региональные филиалы для развития и координации науки в регионах страны, если такая необходимость появится, пояснила депутат. Кроме того, законопроект уточняет состав Президиума НАН Беларуси и порядок назначения на должность академика-секретаря отделения НАН.

"В действующем законодательстве состав Президиума четко не установлен, указано лишь, что его возглавляет председатель Президиума, а в состав входят главный ученый секретарь и академик-секретарь НАН", - рассказала Елена Колеснева.

- Вместе с тем, помимо указанных должностных лиц, в состав Президиума входят также заместители председателя Президиума НАН. В этой связи проектом закона предлагается установить исчерпывающий круг лиц, входящих в состав Президиума".

Изменения и дополнения в закон о Национальной академии наук будут рассмотрены в первом чтении на открытии третьей сессии Палаты представителей шестого созыва, которое состоится 2 октября.

