|
Видеофакт: брестчанин проехал на красный и едва не сбил ребенка
29.09.2017 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент, который запечатлела камера видеонаблюдения, произошел 11 сентября на проспекте Машерова в Бресте. 18-летний местный житель на Ford Escort при движении по улице допустил ряд грубейших нарушений, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.
Так, водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, в это же время для пешеходов горел зеленый, и они начали переходить дорогу. Парень проехал буквально рядом с пешеходами, и женщина, шедшая с ребенком, еле успела спасти его как минимум от травм, отдернув назад.
Нарушитель был остановлен, в отношении него был составлен административный протокол и выписан штраф в размере пяти базовых величин, также парня лишили водительских прав на четыре месяца. Как отметили инспекторы, права брестчанин получил за 11 дней до дорожного инцидента.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начинающий водитель лишился водительских прав спустя 11 дней после их получения. Смотрите на видео, какие нарушения допустил молодой брестчанин.
|
Архив (Разное)
Комментарии