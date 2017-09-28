Видеофакт: брестчанин проехал на красный и едва не сбил ребенка

Инцидент, который запечатлела камера видеонаблюдения, произошел 11 сентября на проспекте Машерова в Бресте. 18-летний местный житель на Ford Escort при движении по улице допустил ряд грубейших нарушений, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.

Так, водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, в это же время для пешеходов горел зеленый, и они начали переходить дорогу. Парень проехал буквально рядом с пешеходами, и женщина, шедшая с ребенком, еле успела спасти его как минимум от травм, отдернув назад.

Нарушитель был остановлен, в отношении него был составлен административный протокол и выписан штраф в размере пяти базовых величин, также парня лишили водительских прав на четыре месяца. Как отметили инспекторы, права брестчанин получил за 11 дней до дорожного инцидента.