Где вы взяли деньги, чтобы начать собственный бизнес? Чтобы ответить на этот вопрос, FINANCE.TUT.BY расспросил у молодых белорусских предпринимателей, где они нашли деньги на свое дело.





«Поступал, как советуют в книгах: сберегал по 10% от дохода»



Фото из личного архива героя

В 2006 году Матвей Хатари закончил автотранспортный колледж по специальности «бухгалтерский учет». Поступил в БНТУ на заочное. Молодого человека ожидали два года распределения в Бобруйске. Кроме основной работы Матвей нашел подработку — фотографировал свадьбы, концерты и другие мероприятия, параллельно занимался сетевым маркетингом.

— На протяжении двух лет я регулярно откладывал деньги. Было несложно: расточительным я никогда не был. Поступал, как советуют в книгах: сберегал по 10% от дохода. И не в конце месяца (тогда денег по-любому не остается), а в начале, пока средства еще есть. Поначалу кажется, что это немного: что такое 10% от небольшой зарплаты? Но когда я начал так копить, мои доходы начали расти, откладывать получалось больше — и сумма сбережений увеличивалась.

Матвей Хатари вспоминает, что денег хватило на то, чтобы с товарищем начать собственный бизнес по продаже автомобилей из США и Германии.

— Открыли офис, купили оргтехнику, потратились на рекламу в газете — и начали работать. Автомобили завозили по предоплате: выкупали на аукционах или у частных продавцов — и, по сути, себе забирали только маржу.

Когда начался кризис, бизнес остановился. Использовав накопленные сбережения, бобруйчане переключились на розничную торговлю: хот-доги и квас.

— Параллельно мы продавали пластиковую тару на мясокомбинаты. Денег у предприятий не было, так что они рассчитывались с нами продукцией, а мы ее поставляли в магазины: немного дешевле, чем это делали мясокобинаты. «Рекомендации сверху» магазинам обязательно покупать напрямую у мясокомбинатов не способствовали развитию этого направления. В 2009 году мы с товарищем ушли в мебельный бизнес: производство шкафов-купе на заказ в Бобруйске, а затем кухонь.

Матвей Хатари вспоминает, что идею насчет кухонь привез знакомый из Минска: он сам занимался таким бизнесом. Тогда Матвей переехал в столицу и немного поработал у конкурентов, чтобы разобраться в том, как устроена торговля через магазин. На открытие собственного понадобилось 20 тысяч долларов: личные сбережения такого размера ушли на аренду и ремонт помещения для магазина, закупку образцов, создание сайта. Изначально работали с напарником, но спустя три года пришлось разойтись и создать собственный бренд Hatari. Минскому проекту уже четыре года, сейчас над ним постоянно трудятся 6 сотрудников.

— Если кто-то хочет начать бизнес с нуля, я бы посоветовал искать растущие рынки, — подсказывает предприниматель. — Там, даже если не будешь идеально вести свое дело, сам рынок продвинет тебя вперед. Например, когда начинали в Бобруйске, была волна: у людей водились деньги, они заказывали мебель, все было хорошо. А теперь, например, кухни под заказ — это не «фишка», а норма, что-то само собой разумеющееся.

«Чтобы отложить 400 долларов, много времени не нужно»

Фото из личного архива героя

У Ярослава Вечерского сейчас две компании: «Шеф кухни» — это сеть салонов кухонь на заказ, «Доктор сна» — продажа кроватей и матрасов. В двух проектах задействовано 150 штатных сотрудников в Беларуси и России.

Бизнесом по производству кухонь Ярослав занялся в 2004 году. Говорит, что для этого понадобились 400 долларов. Так как дело он начинал вместе с компаньоном, каждому пришлось накопить только по 200 долларов.

— Я работал менеджером по продажам, зарплата у меня была около 100 долларов. С учетом того, что на эти деньги нужно было еще и жить, 200 долларов я откладывал несколько месяцев. На эти деньги мы с компаньоном купили образец: маленькую кухню из рамочного МДФ со вставками из ротанга, цвет «вишня» — и выставили ее в павильоне в большом магазине. Люди смотрели и заказывали у нас что-то похожее.

Ярослав Вечерский вспоминает, что в 2004 году 400 долларов были средней ценой для небольшой кухни. Сейчас средств на открытие аналогичного бизнеса понадобилось бы больше, но схема по-прежнему сработала бы, убежден он.

— Конкуренция и тогда, и сейчас не очень большая. Так что время, как мне кажется, не имеет значения. Но кроме денег надо еще уверенность в том, что тебе нужно свое дело и ты сможешь все организовать с нуля, — считает бизнесмен.

«Офисное здание приносило 2−3 тысячи долларов в месяц»

Фото из личного архива героя

Дмитрий Калистратов работал сначала экономистом, потом кладовщиком, затем завсклада в частной фирме, потом замдиректора в фирме по техническому надзору.

— Но все-время думал о чем-то самостоятельном, — объясняет предприниматель.

В 2009 году в собственности у 27-летнего Дмитрия появилась коммерческая недвижимость, а с ними — деньги от арендаторов.

— Это и был мой первоначальный капитал. В месяц получалось выделять порядка 2−3 тысяч долларов и вкладывать их в свое дело. Стабильное поступление денежных средств на протяжении неограниченного количества времени — конечно, сейчас такого не найти.

Дмитрий вспоминает: сначала занимался мебелью, но то, что начало приносить доход — это поставка и обслуживание компрессоров.

— Я старался поддерживать новый проект около полугода, а потом выводить его на ноль.

Последний проект предпринимателя — автошкола «Стрела». Говорит, что на ее открытие понадобилось 30 тысяч долларов. Деньги нужны, в первую очередь, на покупку автомобилей, на их переделку, на оборудование классов, на сертификацию, на рекламную кампанию и первые зарплаты.

— На протяжении 4−5 месяцев эти средства уйдут. А дальше все зависит от плана: хотите вы остановиться или двигаться дальше, — поясняет Дмитрий.

Предприниматель признается: решил он запускать еще один бизнес, выбрал бы сферу IT.

— Когда открываешь что-то свое, главное, все сначала посчитать, чтобы даже при пессимистическом развитии была минимальная прибыль. Важно не бояться прогореть, это случается, и не отчаиваться, что может не получиться. Тем более, не бояться конкурентов: всегда можно делать лучше, чем они, — советует Калистратов.