От детей до котиков. Кто и зачем выбегает на футбольное поле во время матча

Парень с Погоней на груди и бело-красно-белым флагом в руках, выбежавший на поле во время матча БАТЭ — «Арсенал» , разнообразил и так яркий матч на «Борисов-Арене».

SPORT.TUT.BY решил вспомнить другие моменты, когда дети, взрослые и даже животные, выбегали на поле, чтобы обнять кумира или просто весело провести время.