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От детей до котиков. Кто и зачем выбегает на футбольное поле во время матча

29.09.2017 15:46 — Разное | Tut.by  
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Парень с Погоней на груди и бело-красно-белым флагом в руках, выбежавший на поле во время матча БАТЭ — «Арсенал», разнообразил и так яркий матч на «Борисов-Арене».

SPORT.TUT.BY решил вспомнить другие моменты, когда дети, взрослые и даже животные, выбегали на поле, чтобы обнять кумира или просто весело провести время.

 
 
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SPORT.TUT.BY решил вспомнить другие моменты, когда дети, взрослые и даже животные, выбегали на поле, чтобы обнять кумира или просто весело провести время.

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