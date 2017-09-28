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От детей до котиков. Кто и зачем выбегает на футбольное поле во время матча
Парень с Погоней на груди и бело-красно-белым флагом в руках, выбежавший на поле во время матча
SPORT.TUT.BY решил вспомнить другие моменты, когда дети, взрослые и даже животные, выбегали на поле, чтобы обнять кумира или просто весело провести время.
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SPORT.TUT.BY решил вспомнить другие моменты, когда дети, взрослые и даже животные, выбегали на поле, чтобы обнять кумира или просто весело провести время.
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