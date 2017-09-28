Для индивидуальных предпринимателей за последнее время анонсировали немало изменений: упростят ведение бизнеса на селе, некоторых обещают освободить от взносов в ФСЗН на время простоев, у ИП по-новому будут конфисковывать товар и давать штрафы. Только от самих предпринимателей, которые еще весной жаловались на невыносимые условия работы и обещали массово свернуть бизнес, практически не слышно никаких новостей. Накануне форума предпринимателей, который пройдет 2 октября, FINANCE.TUT.BY пообщался с торговцами, которые рассказали, как работали последний год.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Многие ИП уже привычно жаловались на одни и те же проблемы — на слабые продажи, падающие доходы населения, высокую арендную ставку и, конечно же, на 222-й указ, который обязал их получать сертификаты качества на все импортные товары легпрома. Местами возникало ощущение дежавю. Но нашлись и те ИП, которые добились послаблений по аренде и дождались помощи местных властей.

Минск: «Раньше две пары обуви продавали за день, теперь за неделю»

— Теряем покупателей, — жалуется Лариса Заенчковская, которая торгует обувью на Червенском рынке. — С одной стороны, мы немного проигрываем в конкурентной борьбе крупным торговым сетям. С другой, чувствуется, что у людей стало меньше денег. Особенно у той категории, которая приходила на открытые рынки: многодетные, пенсионеры.

Раньше две пары обуви можно было продать за день, теперь — за неделю, прикидывает предпринимательница. Что касается сертификатов, то покупатели просили показать их только тогда, когда тема обсуждалась в прессе.

— Да и то покупатели не вчитывались в документы, а просто отмечали их наличие. Что вы как покупатель можете в нем почерпнуть? — удивляется Лариса. — Узнать, кто производитель? Но это всегда писалось на коробках или этикетках. Я сама как покупатель смотрю на внешний вид и цену товара, а не на сертификат.

Обувь, которую ипэшница продает на Червенском рынке, она закупает в России. Хвалит качество и дизайн белорусских марок, например, «Марко», но продавать отечественное в своей точке не берется. В Минске много фирменных магазинов, и покупатель скорее пойдет туда.





Об арендной плате Лариса Заенчковская говорит: дороговато, в месяц — около 200 рублей за 6 квадратных метров. И отмечает, что продавцов на Червенском рынке за последние пару лет стало меньше «раза в два».

— И сама как покупатель я, честно говоря, в шоке. Немного привередлива в одежде, не люблю выглядеть, как все. И понимаю, что выбор у меня теперь минимальный. В торговых центрах — одни и те же магазины. Можно зайти в «Немигу-3» или «Замок», но там все очень дорого. Конечно, внутренне я за белорусские вещи, но вот ты купил дорогое пальто «Элемы» из хорошей ткани, вышел на улицу — а вокруг все в нем.

Заенчковская признается: сейчас и сама рассматривает закрытие ИП.

— Уже нашла вторую работу. Честно говоря, последние три месяца не завожу новый товар. Пытаюсь продать то, что есть, пусть и за 5 рублей. Хотя такие скидки людей тоже пугают, — разводит она руками.

На Ждановичах — настроения тоже пессимистичные, рассказы ИП совпадают почти слово в слово. Мол, спрос упал везде, их рынок — не исключение.

— Мы — на пути «из варяг в греки»: покупают и минчане, и приезжие, — объясняет Олег Король, предприниматель и член инициативной группы ТД «Ждановичи». — Но у наших ипэшников тоже проблемы: во-первых, у покупателей недостаточно средств, во-вторых, расширяются сети магазинов.





По подсчетам Короля, год назад на небольших точках в Ждановичах торговля шла в два раза лучше, чем сейчас. Сейчас приходится заметно снижать цены. Например, пуховики и куртки забирали за 150 долларов, теперь отдают за 100−110. А арендная плата в салонах — от 20 до 35 долларов за квадрат.

Гродно: «Предприниматели в анабиозе»

— Предприниматели оценивают этот год одним словом — анабиоз, — рассказал TUT.BY председатель совета предпринимателей Южного рынка в Гродно Андрей Шестеряков. — Не скажу, что многие в последнее время закрылись, но за 2016 год с рынка «Южный» было вывезено 122 торговых бокса, а это немаленькая цифра. Договорные отношения разорвали с «Гродноторгсервисом», к которому относится вещевой рынок, 136 человек.

Торгующие на самом большом гродненском рынке «Южный» уже привычно говорят о том, что покупателей по сравнению с предыдущими годами стало меньше. Правда, отмечают небольшой всплеск покупательной способности в конце августа и начале сентября — гродненцы затоваривались перед учебным годом.

— А вообще лето было каким-то провальным — летний ассортимент практически не раскупался, — говорит Алла, торгующая в одном из боксов женской одеждой, — погода подвела. Мы особо и не закупались разными маечками и летними вещами — было непонятно, пойдет этот товар или нет. По-настоящему стало тяжелее выживать. Правда, как и в прошлые годы, ездим за товаром. Подкосили наши прибыли, конечно, сертификаты. Но стараемся как-то работать. Нашу деятельность сейчас можно так и назвать — выживание.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Предприниматели с рынка «Южный» рассказывают, что им «немного снизили арендную плату», въезд на рынок сделали бесплатным, а на официальном сайте появились предложения по свободным местам, которые могут быть предоставлены без аукциона. На рынке «Южный» таких мест — 166.

Андрей Шестеряков и добавляет, что в работе с властями все-таки есть некоторые подвижки. «Например, комитет экономики Гродненского горисполкома всегда очень быстро и четко реагирует на просьбы наших предпринимателей, и специалисты всегда стараются найти какой-то выход и принять такое решение, чтобы всем было удобно», — говорит ИП.

Гомель: «Пока нас не трогают — все спокойно работают»

В будний день недели на Давыдовском рынке Гомеля немноголюдно. Но ИП говорят, что рынок в субботу и воскресенье мало чем отличается от других дней. Предпринимателей не спасают ни акции, ни скидки — торга практически нет.

Гомельчанин Виктор торгует спортивной одеждой. Мужчина убежден, что спокойствие, которое сейчас возникло, — временное.





— Пока нас не трогают — все спокойно работают. Масштабных проверок практически нет, и это сказывается. Товар же привозится в основном из России — кто-то дает необходимый сертификат, многие — нет. Торговать белорусской спортивной одеждой мало кто решился.

Торговля идет все хуже, говорит Виктор. Летнего сезона не было, школьного практически тоже — многое, привезенное специально под школу, осталось.

— Люди без денег. У всех одна проблема — «на что купить?».

Ипэшница Оксана рассказывает, что многие ее коллеги закрылись и ушли после внедрения обязательной сертификации «в никуда» — кто на бирже, кто ищет работу самостоятельно. Сама женщина вынужденно сменила профиль — со спортивной одежды она перешла на нитки и товары для вязания.





В этой ситуации предприниматели снижают ценники. К примеру, Вероника, которая торгует верхней одеждой, показывает пальто из прошлогодней коллекции, его привезли в Гомель со всеми документами. Его изначальная цена 150 рублей, но даже после снижения на 40 рублей изначальной стоимости, говорит Вероника, для потребителя это дорого.

Витебская область: «Много покупают в долг, до зарплаты или аванса»

На рынке в Лепеле Евгения Лях помогает мужу-ипэшнику продавать рюкзаки и галантерею. Говорит, что торговля идет на спад.

— Основной критерий у людей — «чтобы было подешевле». В прошлом году к школе фирменные рюкзаки за 60 рублей брали, в этом такие я не продала: лежат, — расстраивается она. — Теперь 30−35 рублей — оптимальная цена. Кто-то говорил, что и 20 рублей — это дорого, «пройдемся и поищем еще».

На лепельском рынке часто берут товары «на вексель», как тут говорят, — то есть до зарплаты или аванса. Такая «сделка» не скрепляется ничем, кроме честного слова, но выбора ни у продавцов, ни у покупателей нет: одним надо продать, вторым — купить. Евгения товар в «рассрочку» отдает, только если хорошо знает покупателя.





— У нас ведь город маленький, если не по имени-фамилии, то хотя бы визуально определяешь многих, — рассуждает она. — И если человек хочет, чтобы ему в следующий раз что-то продали на рынке, деньги за товар он вернет.

Рюкзаки и сумки в павильоне Евгении — белорусские. Везти товар из Москвы было бы дешевле, но связываться с российскими сертификатами женщина не рискует.

— Я не знаю, что может случиться после проверки. Что за фирма в Москве? Не доверяю им. Хотя весь рынок ездит в Россию, и вроде нормально. Но, может, нормально до поры до времени? — осторожничает продавец.

Отмечает, что несмотря на все сложности, ипэшников на рынке в Лепеле меньше не стало: пока одни закрываются, другие открываются.

— Работы в городе немного. Ну закрыл ты ИП, а куда пошел?.. — рассуждает она.

«Профсоюз» ИП: «В душе у людей неспокойно»

Анатолий Шумченко, председатель общественного объединения «Перспектива», уверяет, что такая ситуация на рынках — «из-за консервации проблем». И перечисляет старые вопросы, оставшиеся без ответа:

— Сертификация, штрафы и конфискации. Гости из Средней Азии, которые в регионах, просто уничтожают предпринимателей. Лжепредпринимательство, которое определяется задним числом. Освобождение ИП от уплаты взносов в ФСЗН, когда те не осуществляют свою деятельность: нам обещали, что проблема решается, но до сих пор ни ответа, ни привета.



Анатолий Шумченко. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Особое внимание председатель «Перспективы» уделяет обещанному чипированию кожаной обуви, называя его «проблемой а-ля 222 указ, а может, и похлеще»: в следующем году предпринимателей могут обязать каждую пару снабжать RFID-метками. В размещенных на обуви чипах будет содержаться информация о производителе товара и его продавце.

— Но основное — это вопрос патента: чтобы обезопасить предпринимателей, нужно вводить патентную систему, как это было раньше.

Председатель «Перспективы» соглашается, что поводов выходить на улицы у ИП нет: ипэшников массово не штрафуют, товар не конфисковывают.

— Но в душе у предпринимателей очень даже неспокойно. Мы же люди прагматичные, смотрим вперед. И понимаем, что сегодня ситуация одна, а завтра может стать другой. Например, в прошлые годы мы спокойно работали, а потом в один момент все менялось, будто дана была отмашка. Так что мы четко уяснили: пока есть источник угрозы в виде высоких штрафов и конфискаций, до тех пор мы не будем спать спокойно и доверять чиновникам в вопросах ведения своего бизнеса.