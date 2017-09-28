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Генетический банк картофеля назван национальным достоянием Беларуси
На сайте совмина Беларуси
Речь идет о двух научных заведениях:
— Республиканском банке тканей и клеток человека государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова»;
— Республиканском генетическом банке картофеля республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству».
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Такой статус получили два научных объекта Беларуси.
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