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Генетический банк картофеля назван национальным достоянием Беларуси

29.09.2017 15:43 — Разное | Tut.by  
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На сайте совмина Беларуси опубликовано постановление № 726 «Об объявлении научных объектов национальным достоянием».


Фото: Сяргей Плыткевіч

Речь идет о двух научных заведениях:

— Республиканском банке тканей и клеток человека государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова»;

— Республиканском генетическом банке картофеля республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству».

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Такой статус получили два научных объекта Беларуси.

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