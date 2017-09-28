В редакцию TUT.BY обратилась читательница Анастасия, родственница которой работает в магазине Дзержинского района. Двое покупателей заявили продавщице, что занимаются защитой прав потребителей, предъявили просроченные консервы, составили акт, а после предложили такие варианты развития событий: либо они жалуются в санстанцию, либо за 80 рублей записывают продавца на семинар по обслуживанию в розничной сети. «Причем на семинар идти не так уж и обязательно, главное — оплатить его в недельный срок!» — удивляется Анастасия.



Фото: TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

«Вроде и целями благими прикрываются: о нас, потребителях, беспокоятся»

— Моя тетя работает продавцом в магазине Дзержинского РАЙПО, — рассказала Анастасия. — Магазин в деревне, практически всех покупателей она знает в лицо. И вот на днях зашли двое незнакомцев, долго ходили по магазину, явно выискивая просроченные продукты. Когда наконец миссия завершилась успехом, были найдены несколько просроченных консервов, довольные парень и женщина средних лет направились к кассе. Показали удостоверения, сказали, что представляют организацию, которая занимается защитой прав потребителей. На прилавок поставили просроченные консервы, начали составлять акт.

Когда акт был подписан, «защитники прав потребителей» предложили два варианта развития событий. Первый: они звонят в санстанцию и жалуются на просроченные продукты. Второй: предлагают расстроенной продавщице пенсионного возраста посетить семинар по теме «Качество продовольственной группы товаров и качество обслуживания в розничной сети» за 80 рублей.

— Тетушка ожидаемо согласилась на семинар. Тут же заключили договор на обучение. Организация оказалась частная.

Анастасия проконсультировалась с юристом. Тот рассказал, что подобных организаций, которые предлагают обучение в обмен на молчание о найденном просроченном товаре, развелось множество. Больше того, известны случаи, когда просроченный товар они же сами и приносили.

— Специалисты мне сказали, что никаких проверок устраивать такие компании права не имеют, тем более акты составлять, — возмущается девушка. — Приходят в магазины под видом обычных покупателей с одной конкретной целью — найти просроченный продукт, а потом начинают предлагать свои услуги по обучению с условием, что информацию о просрочке разглашать не будут. Найти просроченный товар при большом желании в любом магазине можно. А они вроде и целями благими прикрываются: о нас, потребителях, беспокоятся. Вот только такие «благотворители» денежку к себе в карман кладут, а не в государственную казну, да и количество посещений магазинов им никто не ограничивает: вчера был, сегодня был, завтра опять приду! А продавцы, чтобы только от них отстали (и таких подавляющее большинство), будут из собственного кошелька платить. Можно и дальше цепочку развить: меня штрафуют, я в убыток работать не буду, уволюсь. А работать будет кто? Магазины закрывать? Иначе как вымогательством назвать я это не могу.

МАРТ: «Коммерческие организации не вправе осуществлять контрольную деятельность»

Историю, приключившуюся с тетей Анастасии, прокомментировали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, сославшись на пункты 1 и 3, а также нормы пятой части пункта 15 указа от 16 октября 2009 года № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь»:

— Коммерческие организации и общественные объединения потребителей не вправе осуществлять контрольную (надзорную) деятельность, в том числе путем проведения мониторинга и общественного контроля.

В МАРТ отметили, что к ним поступали обращения об аналогичных действиях со стороны других организаций.

— Как правило, при изучении подобного рода обращений выясняется, что выявление просроченных товаров в торговом объекте осуществлялось не коммерческой организацией (сотрудники таких организаций, как правило, осведомлены о противоправности контрольных мероприятий), а физическими лицами — то есть потребителями (в значении законодательства о защите прав потребителей). Как заявляется, они имели намерение приобрести товар для личных или иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, и при выборе этого товара им попался продукт с истекшим сроком годности.

В соответствии с законодательством потребители вправе до момента приобретения товара знакомиться с потребительскими свойствами товара (если это возможно исходя из его характера) и информацией о товаре, а продавец не вправе ограничить время нахождения потребителя в торговом объекте в рамках установленного режима работы торгового объекта. Потребитель, обнаруживший в торговом объекте товар с просроченным сроком годности, ненадлежащей маркировкой или иной товар, не соответствующий требованиям законодательства о торговле и защите прав потребителей, вправе заявить об этом продавцу, в том числе посредством записи в книгу замечаний и предложений. Законодательство не запрещает потребителю сообщить о выявленных им нарушениях требований законодательства о торговле и защите прав потребителей в государственные органы, уточнили в ведомстве.

— С учетом изложенного полагаем, что пресечь обозначенную практику навязывания субъектам торговли платных образовательных услуг в обмен на сокрытие информации о выявленных в торговых объектах нарушениях субъекты торговли в состоянии самостоятельно, прекратив приобретение таких услуг и наладив должный внутренний контроль за соблюдением работниками требований законодательства о торговле и защите прав потребителей, — подытожили в министерстве.