Домашние роды в Березино закончились смертью матери и двух малышек

Управлением Следственного комитета по Минской области проводится доследственная проверка по факту установления обстоятельств смерти двух новорожденных детей и их матери в городе Березино .

29-летняя жительница Березино была доставлена в реанимацию районной больницы с кровотечением вечером 28 сентября, рассказала представитель СК.



© Фото: Татьяна Прудинник Домашние роды: смертельная самоуверенность

"Женщину в тяжелом состоянии обнаружила родственница и об этом сообщила в скорую помощь. По адресу вызова незамедлительно выбыла медицинская бригада и уже в принудительном порядке доставила женщину в больницу, в связи с тем, что она отказывалась от госпитализации", — рассказала Белоног.

В ходе обследования уже в реанимации медработники выявили у пациентки следы недавней родовой деятельности. Но женщину спасти не удалось — через несколько часов она скончалась в больнице.

"По месту жительства роженицы незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. И в ходе осмотра квартиры в ванной комнате были обнаружены два новорожденных ребенка женского пола без признаков жизни", — сказала Белоног.

Следователи установили, что женщина скрывала свою беременность и не состояла на учете. Не обращаясь за медицинской помощью, она родила двух девочек дома.

"Следствием проводится комплекс мероприятий, в рамках которых опрашиваются родственники, соседи, собирается характеризующий материал о семье, в которой есть еще шестилетний сын", — добавила Белоног.

Также следствием вынесены постановления о проведении ряда судебно-медицинских исследований, в ходе которых будут установлены точные причины смерти женщины и ее новорожденных дочерей, а также выяснится, являлись ли девочки доношенными и живорожденными.

Комментарий официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног слушайте на радио Sputnik Беларусь.