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Роскошь "на стероидах": Ford представил пикап стоимостью почти 100 тысяч долларов

29.09.2017 16:05 — Разное | Tut.by  
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Компания Ford начала продажи в Америке новой версии пикапов серии F — это Super Duty Limited. По идее, такой пикап сможет потянуть за собой пустой истребитель F-35.


Вдобавок речь идет о самом роскошном и богато оснащенном варианте фордовской «рабочей лошадки». Салон F-Series Super Duty Limited декорирован вставками из темного ясеня, сиденья обиты двухцветной кожей — причем передние располагают подогревом и вентиляцией (задние, увы, только с подогревом), стандартное оснащение включает панорамную крышу, мультимедийный комплекс Sync 3 и целый арсенал электронных помощников. Это, в частности, адаптивный круиз-контроль, контроль рядности движения и система кругового обзора с ассистентом движения задним ходом с прицепом.


Снаружи самый роскошный вариант «гиганта» Ford можно отличить по щедрой порции хромировки. Под капотом — 6,7-литровый дизель V8 Power Stroke, развивающий 440 лошадиных сил и 1254 Н·м крутящего момента, с которым пикапы смогут буксировать прицеп массой до 30 000 фунтов (13,6 тонн).


А теперь о ценах. За океаном они начинаются от 80 835 долларов за самый «простенький» F-250, версия F-450 Super Duty Limited обойдется уже в 94 455 долларов, что дороже базового седана Mercedes S-класса в США.

 
 
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По идее, такой пикап сможет потянуть за собой пустой истребитель F-35.

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