Нормативный капитал банков Беларуси увеличился на 9,5 процента с начала года





По сравнению с началом 2017 года нормативный капитал банков увеличился на 830,8 млн белорусских рублей и составил 9,571 млрд белорусских рублей.

Достаточность нормативного капитала в целом по банковскому сектору на 1 сентября составила 19,3% (на 1 января 2017 года показатель был на уровне 18,6%) при нормативе не менее 10%.

Достаточность нормативного капитала на 1 сентября прошлого года составляла 17,3%. Совокупный зарегистрированный уставный фонд по банковскому сектору с начала года увеличился на 431 млн белорусских рублей и составляет 5,15 млрд белорусских рублей.

Активы банков на 1 сентября сложились в сумме 63,912 млрд рублей, с начала года они уменьшились на 0,9%. Доля активов в иностранной валюте уменьшилась с 61,7% (на 1 января 2017 года) до 57,8% (на 1 сентября).

Удельный вес требований к экономике (субъектам хозяйствования и физическим лицам) в активах банков составил 64,3% (на 1 января 2017-го - 62,5%). По состоянию на 1 сентября банковский сектор Беларуси включал 29 банков и три небанковские кредитно-финансовые организации, из которых пять банков находятся в стадии банкротства или ликвидации, сообщает БЕЛТА .

В 20 банках и НКФО присутствовал иностранный капитал, при этом в 14 банках доля участия иностранных инвесторов в уставном фонде превышала 50%.

