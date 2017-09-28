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Бывшему топ-менеджеру Беларусбанка грозит 8 лет лишения свободы

29.09.2017 15:55 — Разное | Ежедневник  
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Бывшему топ-менеджеру Беларусбанка грозит 8 лет лишения свободы

Как стало известно из зала суда Московского района Минска, прокурор запросил для бывшего исполнительного директора Беларусбанка Боговика 8 лет в колоннии усиленого режима.

Боговик обвиняется в получении взяток и превышении власти или служебных полномочий. По ч.3 ст.430 УК РБ прокурор запросил для обвиняемого 7 лет 6 месяцев лишения свободы, по ч.2 ст.426 УК - 3 года лишения свободы со штрафом.

По совокупности преступлений окончательно он просит назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Как следует из обвинения, Боговик, являясь руководителем расчетного центра банковских пластиковых карт и председателем конкурсной комиссии по закупке товаров, работ, услуг Беларусбанка, принял от занимавшего на тот момент должность гендиректора Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева денежные средства на общую сумму более 94 тыс. долларов путем поэтапного перечисления, сообщает БЕЛТА.

При этом он обещал Зубареву содействие в победе Банковского процессингового центра в конкурсе на закупку банкоматов для нужд Беларусбанка. Бывший руководитель Банковского процессингового центра Геннадий Зубарев проходит по делу в качестве свидетеля. В отношении него также возбуждено уголовное дело. Ранее к уголовной ответственности Боговик не привлекался.

 
Теги: Минск
 
 
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Как стало известно из зала суда Московского района Минска, прокурор запросил для бывшего исполнительного директора Беларусбанка Боговика 8 лет в колоннии...

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