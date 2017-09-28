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Фурсов: RT противостоит глобальной медиа-машине

29.09.2017 16:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Власти США выставили требования зарегистрировать компанию, обслуживающую телеканал RT America как иностранного агента, что может повлечь ограничения, которые не позволят RT работать в стране.

Фурсов: RT противостоит глобальной медиа-машине
© Sputnik/ Алексей Куденко
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Известный историк, политический эксперт, генеральный директор Института системно-стратегического анализа РФ Андрей Фурсов прокомментировал радио Sputnik Беларусь решения американских властей и объяснил их причину. 

"Ситуация, которая складывается около RT и в Америке, и в Великобритании, демонстрирует, что никакой свободы слова на Западе и в англо-саксонском мире нет, во-вторых, она демонстрирует абсолютно двойные стандарты. В-третьих, они серьезно опасаются наших информационных структур", — считает эксперт. 

Полную версию комментария политического эксперта Андрея Фурсова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Генеральный директор Института системно-стратегического анализа РФ Андрей Фурсов рассказал, почему власти США пытаются ограничить RT и Sputnik.

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