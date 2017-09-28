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В пунктах пропуска «Котловка» и «Каменный лог» в ночь с 30 сентября будет ограничено движение
Об ограничении движения в пунктах пропуска «Котловка» и «Каменный лог сообщает
С 1 октября 2017 г. структурные подразделения Ошмянской таможни будут относиться к зоне деятельности Гродненской региональной таможни.
В связи проведением необходимых технических мероприятий по перенастройке программного обеспечения и оборудования в пунктах пропуска «Котловка» и «Каменный лог» с 22:00 30 сентября 2017 г. по 02:00 1 октября 2017 г. будет ограничен запуск транспортных средств.
Государственный таможенный комитет просит учитывать данную информацию при планировании пересечения границы.
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Об ограничении движения в пунктах пропуска «Котловка» и «Каменный лог сообщает
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