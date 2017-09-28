Пациентов с болезнями кровообращения в Беларуси стало в 10 раз больше

Болезни системы кровообращения остается одной из самых распространенных причин смертности населения в мире. На долю этих болезней приходится порядка 30% всех смертей. Ежегодно от них умирает порядка 18 миллионов человек, напомнил Панцеев. 29 сентября по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день сердца.

"За последние 25 лет количество заболевших болезнями системы кровообращения в РБ увеличилось практически в 10 раз. Это происходит как по объективным причинам — идет старение населения, так и за счет того, что существует большое количество факторов риска, которые имеют значительное распространение в республике. Кроме того, значительно улучшилось материальное состояние системы здравоохранения: мы стали раньше выявлять этих пациентов. Соответственно, их количество увеличилось", — рассказал Пацеев.

Вместе с тем белорусским медикам удалось существенно снизить количество смертей, спровоцированных болезнями системы кровообращения. Если в 2005 году смертность от инсультов и инфарктов была 810 на сто тысяч населения, то в прошлом году этот показатель составил 694 на сто тысяч населения. Сократился этот показатель и среди трудоспособного населения.

Этого удалось добиться в том числе благодаря государству и политике Министерства здравоохранения, направленной на оснащение клиник и подготовку специалистов, в том числе в регионах.

"Лет 15 назад у нас все кардиостимуляторы ставились в одной клинике страны, которая не могла обеспечить всю страну. Потому было принято радикальное решение распространить такого рода технологии на все областные центры. Была построена сеть областных центров", — рассказал ведущий сотрудник лаборатории нарушения ритма сердца Республиканского научно-практического центра "Кардиология" Дмитрий Гончарик.

Специалисты из областных клиник прошли подготовку на базе РНПЦ "Кардиология". Новые технологии осваивают и кардиологи в районных больницах. В качестве положительного примера Гончарик привел работу с пациентами, страдающими брадиаритмией.

"У нас был провал в выявлении и спасении лиц с брадиаритмией. Но мы оснастили все клиники страны — районные больницы — временными кардиостимуляторами. Сейчас уже нет проблемы перевезти из любой районной больницы страны больного с временным кардиостимулятором в областную больницу и проблема смертности от брадиаритмии резко пошла на спад", — рассказал Гончарик.

О ситуации в области сердечно-сосудистых заболеваниях в своих странах, а также о государственной поддержке, которая оказывается сфере кардиологии, в ходе видео моста рассказали специалисты из Казахстана, Кыргызстана и Молдовы.