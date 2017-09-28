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В Воложине лошадь покусала Renault Duster

29.09.2017 17:09 — Разное | Tut.by  
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В Воложине лошадь покусала припаркованный Renault Duster. Хозяина животного ищут. Об этом сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.


В сентябре в милицию обратилась жительница Воложина с заявлением о повреждении ее автомобиля. Для установления всех обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в состав которой входил эксперт-криминалист Госкомитета судебных экспертиз.


В ходе осмотра эксперт установил, что повреждения на автомобиле — следы от зубов животного, вероятно лошади. Таким образом, он исключил факт преступного действия человека.


Сейчас Воложинский РОВД устанавливает личность хозяина животного.

 
 
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Сейчас Воложинский РОВД устанавливает личность хозяина животного.

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