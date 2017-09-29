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Думай, что чувствуешь! Нужно ли справляться с гневом и обидой
29.09.2017 17:20 — Разное | Ежедневник
фото: medvesti.com
Чувства не являются чем-то, что существует отдельно от человека, вне его отношений с другими людьми и миром в целом. И поэтому сами по себе они не могут обладать ни разрушительной, ни целительной силой.
Любому практикующему психологу-психотерапевту периодически приходится сталкиваться с вопросом:
- Как справится с собственным гневом (ревностью, завистью, обидой и т.д.)?
На что у меня всегда возникает встречный вопрос:
- А с чего задающие их люди берут, что все эти чувства изначально являются чем-то нехорошим, с чем надо обязательно в себе бороться?
Есть подозрение, что это результат неустанной работы всех тех «коллег», которые на каждом углу без умолку восклицают:
- Есть чувства, которые вас разрушают! Излишние эмоции - это плохо! Думай, что чувствуешь!
Да, существуют чувства неприятные, и если постоянно на них циклиться, то это здорово изматывает. Но ещё хуже - полное отсутствие эмоций там, где, по всей логике вещей, они непременно должны были бы быть.
Злиться нехорошо. Но не злиться там, где злость была бы адекватной - опасно.
Обижаться некрасиво, это говорит о слабости. Но не обижаться, когда тебя обижают, и при этом не уходить - свидетельство не просто слабости, а твоей окончательной внутренней уничтоженности и раздавленности.
Завидовать вообще мерзко. Но если это чувство отсутствует всегда и везде, это говорит лишь о том, что твои завистники "сделали" тебя настолько, что ты вообще уже ни на что не способен.
Ревновать - убийственно. Но если ты никогда никого не ревнуешь, это означает лишь то, что ты уже мёртв.
Поясню.
Во-первых, чувства не являются чем-то, что существует отдельно от человека, вне его отношений с другими людьми и миром в целом. И поэтому сами по себе они не могут обладать ни разрушительной, ни целительной силой.
Во-вторых, чувства - это всегда реакция на ситуацию. Конечно, не всегда эта реакция является адекватной, но это уже другой разговор. Но когда тебя обманывают или предают, ты злишься. А когда тебе изменяют, ты ревнуешь. Когда же другой добивается чего-то, чего ещё не добился ты сам, ты завидуешь. И патологией в этом случае будут вовсе не перечисленные чувства, а их отсутствие.
В-третьих, когда кто-то пытается убедить тебя в том, что некоторые из твоих чувств являются "нехорошими", он делает лишь одно: он тебя обвиняет. Пытаясь усилить твоё чувство вины своим лукавым "я желаю тебе лишь добра". Тогда как на самом деле это вовсе не помощь, и уж тем более не психотерапия, а чистое вредительство.
В-четвёртых, продолжая общаться с таким человеком, ты попадаешь в замкнутый круг. Каждый раз, когда ты открыто реализуешь своё желания послать "доброхота" в задницу, твоё чувство вины очередной раз усиливается. И в какой-то момент ты замечаешь, что твоя агрессия действительно стала неадекватной. Происходит ровно то, чего твой "добрый психолог" и добивался.
Исходя из вышесказанного, могу дать лишь один универсальный ответ на вопрос "Как справится с собственным гневом (ревностью, завистью, обидой и т.д.)?":
Не тяните, и сразу посылайте по эротическому маршруту всех тех, кто предлагает вам рассматривать какие-либо из ваших чувств как "неправильные"
Ну а если силы воли не хватает, и вы всё же срываетесь - можете воспользоваться такой вот универсальной "психотехникой" (ведь люди так любят "психотехники"):
1. С помощью указанных ниже примеров подберите наиболее симпатичную вашему уху фразу. Для замены текста со скобками используйте строго ненормативную лексику, иначе данная психотехника может не сработать.
- Да иди ты (наименование части тела)!
- Да (наименование действия сексуального характера) уже!
- Вертел я тебя (наименование части тела)!
- Что ты ко мне (наименование действия сексуального характера)?!
2. Возьмите небольшой листок бумаги, и напишите на нём жирным фломастером придуманную вами фразу.
3. Сложите листочек текстом внутрь, и постоянно держите его в кармане той одежды, которую в данный момент носите.
4. При первых признаках дискомфорта в общении с неприятным вам человеком доставайте из кармана листочек и читайте про себя написанный на нём текст до тех пор, пока ваш дискомфорт полностью не исчезнет.
ВНИМАНИЕ!
- Если при использовании данной психотехники вы будете широко и открыто улыбаться в лицо собеседнику, её целительное действие многократно усилится.
- Если о вашем листочке с написанной на нем фразой узнает кто-то ещё, психотехника полностью утратит свою силу.
- Если разговаривая с неприятным вам человеком вы будете читать написанный на листочке текст не про себя, а вслух, вам могут набить морду.
И напоследок немного "лирического"
Самое приятное - жить в гармонии с собственной противоречивостью.
Самое скверное - насиловать себя правильностью своих действий.
Самое лукавое - стремиться быть со всеми откровенным.
Самое честное - знать, когда и кому врёшь.
Самое бессмысленное - пытаться стать самим собой.
Самое полезное - интересоваться другими.
Самое весёлое - шутить недоговаривая, когда тебя понимают.
Самое грустное - всё это закончится гораздо быстрей, чем тебе кажется…
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Чувства не являются чем-то, что существует отдельно от человека, вне его отношений с другими людьми и миром в целом. И поэтому сами по себе они не могут обладать ни...
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