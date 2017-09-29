Омуралиев: сотрудничество Беларуси и Кыргызстана стремительно развивается





Посол Кыргызстана в Беларуси Кубанычбек Омуралиев заявил, что белорусско-кыргызсткие отношения устойчиво развиваются в политической и экономической сферах.

"С 2015 года в двусторонних отношениях отмечается устойчивое развитие позитивной тенденции - активизировались контакты в политической сфере, развивается сотрудничество Кыргызстана и Беларуси на международных площадках. Президенты, премьеры, министры иностранных дел двух государств постоянно встречаются в рамках проведения заседаний Совета глав государств и правительств СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС. Буквально через неделю в Сочи 10-11 октября пройдет встреча глав государств СНГ, там же будет встреча в рамках ЕАЭС", - сказал дипломат.

Посол также отметил, что 5 июня текущего года в Минске состоялось седьмое заседание двусторонней кыргызско-белорусской межправительственной комиссии, по итогам которого подписан протокол.

Стороны констатировали, что активизированы контакты белорусских предприятий с кыргызскими партнерами. Восьмое заседание МПК состоится по согласованию в 2018 году в Бишкеке. По итогам проведенной работы в ноябре 2016 года открыты сборочное производство тракторов и сервисный центр по обслуживанию сельскохозяйственной техники ОАО "МТЗ" в Бишкеке на базе ОсОО "Автомаш-Радиатор".

По словам посла, около 90% радиаторов для тракторов минской сборки поставляется из Кыргызстана. В том же сборочном цехе сейчас начата сборка комбайнов ОАО "Гомсельмаш". В апреле 2017 года впервые в Беларусь ОсОО "Опт-Инвест" были поставлены партии текстильных изделий, а на днях между указанной фирмой и белорусской компанией уже подписан контракт по поставке швейных изделий из Кыргызстана.

Налажен и межкультурный диалог между странами. Совместно с белорусскими партнерами в лице МИД, Минкультуры, Министерства информации и других ведомств Беларуси в течение всего следующего года планируется проведение ряда мероприятий в честь 90-летия со дня рождения Чингиза Айтматова - это будет показ фильмов, переиздание книг автора и др.

Уже на следующей неделе в Минск приедет Государственный национальный русский театр драмы им. Ч.Айтматова, сообщает БЕЛТА .

"Проходят и ежегодные мероприятия, которые мы проводим в Беларуси в рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Каждый год 5 мая в Минске посольством совместно с администрацией Октябрьского района столицы организуется митинг-реквием, посвященный памяти Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева, героически погибшего на территории Беларуси в 1944 году. Надо сказать, что в следующем году - 25-летие кыргызско-белорусских отношений, поэтому мы серьезно готовимся к такому значительному юбилею", - добавил Кубанычбек Омуралиев.

Также, говоря о своем любимом белорусском блюде, посол отметил качество молочной продукции в Беларуси. "Мое любимое национальное блюдо в Беларуси - драники, а еще очень нравится молочная продукция: творог, кефир, йогурты. Часть молочных комбинатов я посещал лично и могу сказать, что продукция там высокого уровня и очень качественная. Знаю, что уже и кумыс для лечебных целей начали производить в Беларуси. Поэтому потенциал в развитии отношений между нашими странами однозначно есть", - выразил мнение дипломат.