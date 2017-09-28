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Как выглядит особняк миллионера Хью Хефнера, где он проводил самые яркие вечеринки Playboy
Основатель журнала Playboy миллионер Хью Хефнер умер на 92 году жизни 28 сентября. Помимо создания знаменитого издания, Хефнер был известен благодаря вечеринкам, которые он устраивал в Playboy Mansion — огромном особняке в Лос-Анджелесе, пишет
Двухэтажный особняк в готическом стиле был построен в 20-х годах прошлого века. Здание площадью около 2 тысяч квадратных метров расположено на участке размером в 2 га.
В доме 29 комнат, из которых 12 — спальни, а также винный погреб, бассейн, грот, кинозал с органом, игровая комната, спортивный корт, фитнес-зал и сауна.
На территории самого поместья есть несколько бассейнов, спортивных площадок, а также фруктовый сад и зоопарк с экзотическими птицами и редкими животными.
Именно в этом особняке Хефнер стал проводить вечеринки Playboy.
В начале 2010-х годов в реставрацию и расширение особняка было вложено порядка 15 миллионов долларов.
Playboy Mansion в Лос-Анджелесе стал второй резиденцией Хефнера и его журнала. Первый дом основателя Playboy находится в Чикаго, где Хефнер купил его за 11 миллионов долларов в 1959 году. Сам Хефнер переехал в особняк в Калифорнии в 1974 году, а издание базировалось в Чикаго до 2012 года.
В 2016 году особняк был выставлен на продажу за 200 миллионов долларов. Полгода спустя Playboy Mansion за 100 миллионов долларов приобрел 32-летний бизнесмен Дарен Метропулос, при этом Хью Хефнер остался жить в вилле. В подвале этого особняка находился бассейн со стеклянной стеной, который стал прообразом грота в калифорнийском Playboy Mansion.
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Даже после продажи, Хью Хефнер остался жить в этом особняке.
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