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Как выглядит особняк миллионера Хью Хефнера, где он проводил самые яркие вечеринки Playboy

29.09.2017 17:37 — Разное | Tut.by  
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Основатель журнала Playboy миллионер Хью Хефнер умер на 92 году жизни 28 сентября. Помимо создания знаменитого издания, Хефнер был известен благодаря вечеринкам, которые он устраивал в Playboy Mansion — огромном особняке в Лос-Анджелесе, пишет РБК.


Двухэтажный особняк в готическом стиле был построен в 20-х годах прошлого века. Здание площадью около 2 тысяч квадратных метров расположено на участке размером в 2 га.


В доме 29 комнат, из которых 12 — спальни, а также винный погреб, бассейн, грот, кинозал с органом, игровая комната, спортивный корт, фитнес-зал и сауна.



На территории самого поместья есть несколько бассейнов, спортивных площадок, а также фруктовый сад и зоопарк с экзотическими птицами и редкими животными.


Именно в этом особняке Хефнер стал проводить вечеринки Playboy.


В начале 2010-х годов в реставрацию и расширение особняка было вложено порядка 15 миллионов долларов.

Playboy Mansion в Лос-Анджелесе стал второй резиденцией Хефнера и его журнала. Первый дом основателя Playboy находится в Чикаго, где Хефнер купил его за 11 миллионов долларов в 1959 году. Сам Хефнер переехал в особняк в Калифорнии в 1974 году, а издание базировалось в Чикаго до 2012 года.


В 2016 году особняк был выставлен на продажу за 200 миллионов долларов. Полгода спустя Playboy Mansion за 100 миллионов долларов приобрел 32-летний бизнесмен Дарен Метропулос, при этом Хью Хефнер остался жить в вилле. В подвале этого особняка находился бассейн со стеклянной стеной, который стал прообразом грота в калифорнийском Playboy Mansion.

 
 
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Даже после продажи, Хью Хефнер остался жить в этом особняке.

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