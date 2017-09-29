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ГТК предупреждает о возможных проблемах на границе

29.09.2017 17:50 — Разное | БДГ  
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В связи с проведением технических работ в пунктах пропуска «Котловка» и «Каменный Лог» будет ограничен запуск транспортных средств

Как сообщает Государственный погранкомитет Беларуси, 1 октября 2017 года структурные подразделения Ошмянской таможни будут относиться к зоне деятельности Гродненской региональной таможни.

В связи проведением необходимых технических мероприятий по перенастройке программного обеспечения и оборудования в пунктах  пропуска «Котловка» и «Каменный лог» с 22:00 30 сентября по 02:00 1 октября 2017 года будет ограничен  запуск транспортных средств. 

Государственный таможенный комитет просит учитывать данную информацию при планировании пересечения границы.

В случае возникновения вопросов обращаться по телефону: (80152) 79 80 06.   

 
 
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В связи с проведением технических работ в пунктах пропуска «Котловка» и «Каменный Лог» будет ограничен запуск транспортных средств

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