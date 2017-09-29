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После родов на дому умерли мать и двое новорожденных

29.09.2017 17:45 — Разное | Ежедневник  
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После родов на дому умерли мать и двое новорожденных

29-летняя жительница Березино, скрывавшая свою беременность, умерла после домашних родов. В квартире обнаружили двух новорожденных без признаков жизни.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух детей и их матери после домашних родов в Березино, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Вечером 28 сентября в реанимационное отделение районной больницы с кровотечением была госпитализирована 29-летняя жительница Березино.

"Женщину в тяжелом состоянии обнаружила родственница и сообщила в скорую помощь. По адресу вызова незамедлительно направилась медицинская бригада и в принудительном порядке доставила ее в больницу - женщина отказывалась от госпитализации. Во время обследования пациентки в реанимационном отделении медработники обнаружили у нее следы недавней родовой деятельности. Через несколько часов женщина скончалась в учреждении здравоохранения", - рассказала Татьяна Белоног.

Домой к роженице незамедлительно отправилась следственно-оперативная группа. Она обнаружила в квартире в ванной комнате двух новорожденных девочек без признаков жизни, сообщила БЕЛТА.

"Установлено, что женщина скрывала свое положение и не состояла на учете по беременности и родам. Не обращаясь за медицинской помощью, она дома родила двух девочек", - добавила официальный представитель УСК.

Следователи опрашивают родственников, соседей, собирают материал, характеризующий семью. Женщина жила вместе с мужем и шестилетним сыном. Следствием вынесены постановления о проведении ряда судебно-медицинских исследований по установлению причины смерти женщины, ее новорожденных детей, а также являлись ли они доношенными и живорожденными.
 

 
 
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29-летняя жительница Березино, скрывавшая свою беременность, умерла после домашних родов. В квартире обнаружили двух новорожденных без признаков жизни.

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