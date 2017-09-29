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После родов на дому умерли мать и двое новорожденных
29.09.2017 17:45 — Разное | Ежедневник
29-летняя жительница Березино, скрывавшая свою беременность, умерла после домашних родов. В квартире обнаружили двух новорожденных без признаков жизни.
Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух детей и их матери после домашних родов в Березино, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Вечером 28 сентября в реанимационное отделение районной больницы с кровотечением была госпитализирована 29-летняя жительница Березино.
"Женщину в тяжелом состоянии обнаружила родственница и сообщила в скорую помощь. По адресу вызова незамедлительно направилась медицинская бригада и в принудительном порядке доставила ее в больницу - женщина отказывалась от госпитализации. Во время обследования пациентки в реанимационном отделении медработники обнаружили у нее следы недавней родовой деятельности. Через несколько часов женщина скончалась в учреждении здравоохранения", - рассказала Татьяна Белоног.
Домой к роженице незамедлительно отправилась следственно-оперативная группа. Она обнаружила в квартире в ванной комнате двух новорожденных девочек без признаков жизни, сообщила
"Установлено, что женщина скрывала свое положение и не состояла на учете по беременности и родам. Не обращаясь за медицинской помощью, она дома родила двух девочек", - добавила официальный представитель УСК.
Следователи опрашивают родственников, соседей, собирают материал, характеризующий семью. Женщина жила вместе с мужем и шестилетним сыном. Следствием вынесены постановления о проведении ряда судебно-медицинских исследований по установлению причины смерти женщины, ее новорожденных детей, а также являлись ли они доношенными и живорожденными.
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29-летняя жительница Березино, скрывавшая свою беременность, умерла после домашних родов. В квартире обнаружили двух новорожденных без признаков жизни.
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