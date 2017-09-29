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Католические епископы в Минске: праздничная месса и экскурсия по Ратуше

29.09.2017 18:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В первый день проведения форму епископы встретились с белорусским президентом Александром Лукашенко. Открытие сессии прошло во второй половине дня в Минской ратуше. После заседания епископы переместились в Красный Костел, где прошла вечернее тожественное богослужение с их участием.

В ратуше также прошла пресс-конференция, на которой митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич заявил, что костел в Беларуси переживает возрождение.

Заседания совета во все последующие дни форума пройдут в закрытом для прессы формате. В течение нескольких дней епископы на форуме будут обсуждать актуальные вопросы современной Европы.

Совет епископских конференций считается самой влиятельной католической структурой в Европе.

 
 
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Беларусь впервые принимает представительный католический форум – заседание Совета епископских конференций. Для участия в форме в Минск прибыло почти 50 епископов...

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