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Католические епископы в Минске: праздничная месса и экскурсия по Ратуше
29.09.2017 18:00 — Разное | Sputnik Беларусь
В первый день проведения форму епископы встретились с белорусским президентом Александром Лукашенко. Открытие сессии прошло во второй половине дня в Минской ратуше. После заседания епископы переместились в Красный Костел, где прошла вечернее тожественное богослужение с их участием.
В ратуше также прошла пресс-конференция, на которой митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич заявил, что костел в Беларуси переживает возрождение.
Заседания совета во все последующие дни форума пройдут в закрытом для прессы формате. В течение нескольких дней епископы на форуме будут обсуждать актуальные вопросы современной Европы.
Совет епископских конференций считается самой влиятельной католической структурой в Европе.
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Беларусь впервые принимает представительный католический форум – заседание Совета епископских конференций. Для участия в форме в Минск прибыло почти 50 епископов...
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