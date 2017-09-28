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Заехал на детскую площадку и сбежал. В Гомеле нашли водителя, сбившего ребенка на "зебре"

29.09.2017 18:27 — Разное | Tut.by  
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Водителя, который накануне сбил 6-летнего ребенка, переходившего дорогу по зебре на зеленый сигнал сетофора, нашли. Им оказался бесправник.


Фото: ГАИ Гомельского УВД

ДТП произошло 28 сентября, примерно в 19.10. Неустановленный водитель, управляя, предположительно, автомобилем Renault 19 на перекрестке улиц Карбышева и Бр. Лизюковых, совершил наезд на 6-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. После наезда автомобиль с места происшествия скрылся.

Ребенок с ссадинами и ушибами был доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Милиция разыскивала скрывшегося водителя. И нашла.

Сначала автомобиль, он стоял на детской площадке по пр.Речицкий. А позже и его владельца, 43-летнего жителя Гомеля.

- Мужчина никогда не получал водительского удостоверения, но это ему не мешало управлять транспортными средствами. Начиная с 2007 года он 13 раз привлекался к административной ответственности за «вождение без прав», а всего в его «копилке» - 21 нарушение Правил дорожного движения, - сообщили в УВД.

По данному факту проводится проверка.

 
Теги: Гомель
 
 
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В течении часа предположительный автомобиль был обнаружен сотрудниками Госавтоинспекции на детской площадке по пр.Речицкий. Водитель сбежал. Вскоре удалось...

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