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Дело экстрадированного в Беларусь учредителя "Автопапы" направлено в суд

29.09.2017 18:33 — Разное | Tut.by  
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Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении учредителя ООО «АвтоХоумКомпани», известного как автохаус «Автопапа», пишет БЕЛТА.

Органами предварительного расследования действия обвиняемого квалифицированы как мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Трое его подельников осуждены судом Минского района еще в конце 2016 года. Двое из них отбывают наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, третья обвиняемая — 7 лет.

К ним применена конфискация всего имущества. Учредитель скрылся от органа уголовного преследования, но в дальнейшем был задержан на территории России и экстрадирован в Беларусь. Предварительное расследование уголовного дела проводило УСК по Минской области.

 
 
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Органами предварительного расследования действия обвиняемого квалифицированы как мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Трое его...

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