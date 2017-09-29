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Белорусские производители поставят в Азербайджан лекарства на 7 млн. долларов
29.09.2017 18:42 — Разное | Ежедневник
Это предусмотрено контрактами, подписанными белорусскими фармацевтическими предприятиями РУП "Белмедпрепараты" и ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" с азербайджанскими компаниями.
На церемонии подписания, которая состоялась во время XXIII Азербайджанской международной выставки здравоохранения BIHE 2017, присутствовали заместитель министра здравоохранения Азербайджана Эльсевер Агаев и министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко. XXIII Азербайджанская международная выставка здравоохранения проходит в Бакинском экспоцентре с 28 по 30 сентября, пишет
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Это предусмотрено контрактами, подписанными белорусскими фармацевтическими предприятиями РУП "Белмедпрепараты" и ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов"...
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