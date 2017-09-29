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Дмитрий Бочков — специальный гость программы "Итоги недели"
29.09.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь
В числе тем обсуждения в студии радио Sputnik Беларусь — визиты в Беларусь
Специальный гость программы "Итоги недели" — телеведущий, заместитель председателя правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Дмитрий Бочков.
Свои вопросы гостю радио Sputnik Беларусь присылайте в комментариях в социальных сетях, а также в мессенджерах Viber и WhatsApp по номеру +375 25 799 12 28. Телефон прямого эфира +375 17 237 80 79. Вопросы также можно оставлять в комментариях под этим материалом.
Беседу с журналистом, телеведущим, заместителем председателя правления телеканала ОНТ Дмитрием Бочковым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.
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Телеведущий, заместитель председателя правления телеканала ОНТ Дмитрий Бочков в студии радио Sputnik Беларусь анализирует самые громкие события уходящей недели и...
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