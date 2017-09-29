В числе тем обсуждения в студии радио Sputnik Беларусь — визиты в Беларусь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова , делегации католических епископов и министра британского МИД, масштабные поиски Максима Мархалюка в Беловежской пуще, победа Ангелы Меркель и партии ХДС\ХСС на выборах в Германии, футбольный матч БАТЭ — "Арсенал" и новые проекты телеканала ОНТ.

Специальный гость программы "Итоги недели" — телеведущий, заместитель председателя правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Дмитрий Бочков.

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Беседу с журналистом, телеведущим, заместителем председателя правления телеканала ОНТ Дмитрием Бочковым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.