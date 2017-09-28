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Невероятный ажиотаж: как прошло открытие нового магазина Apple в Минске

29.09.2017 19:02 — Разное | Tut.by  
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29 сентября в 19.00 в торговом центре Galleria Minsk открылся новый магазин i-Store со статусом Apple Premium Reseller. В честь этого события первым покупателям предложили серьезные скидки на популярные модели ноутбуков и планшетов.

Это вызвало настоящий ажиотаж — люди занимали очередь за несколько часов, а к моменту открытия у дверей собралось несколько сот человек. Очередь растянулась до другого конца холла и началась возле входа в продовольственный магазин.

Ради безопасности первых покупателей запускали группами по 20 человек.








Напомним: три устройства Apple в новом магазине можно приобрести со скидками. Планшет iPad (2017) с 32 ГБ памяти и модулем Wi-Fi стоит 669 рублей против 896 рублей. MacBook Air 2017 года выпуска с накопителем на 128 ГБ подешевел с 2299 до 1719 рублей. Стоимость последней модели MacBook Pro с 128 ГБ встроенной памяти изменилась с 3469 до 2599 рублей.

Специальные цены действуют только в новом центре продаж в течение трех дней — с 29 сентября по 1 октября. Девайсы можно купить как единовременным платежом, так в рассрочку на шесть месяцев.

Первых посетителей за час до открытия развлекали иллюзионисты, показывающие фокусы с гаджетами Apple, а также музыканты, играющие на планшетах iPad.

(БУДЕТ ОБНОВЛЕНО)

Смотрите, сколько стоят эти же гаджеты Apple в белорусских интернет-магазинах:

 
 
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