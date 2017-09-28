Федерация футбола Беларуси проведет разбирательство и решит, что делать с результатом матча 23-го тура чемпионата страны в высшей лиге БАТЭ — «Слуцк» (6:0) . Причина — правомочность заявки на матч вратаря Сергея Веремко.



Сергей Веремко. Reuters

Стартовала история 6 августа, когда на стадионе «Трактор» в конце игры «Минск» — БАТЭ (1:0) голкипер борисовчан не просто «напихал» судье: Сергей Веремко и физическую силу к Виталию Севостьянику применил. И удалением не отделался .

Дело рассматривал дисциплинарный комитет, дисквалифицировавший Веремко на пять матчей и оштрафовавший его на 50 базовых величин (1150 рублей) — «за агрессивное поведение» после финального свистка. БАТЭ подал апелляцию, но 16 августа решение ДК апелляционным комитетом было оставлено в силе.

Пять матчей «закончились» перед поединком 23-го тура БАТЭ — «Слуцк» (23 сентября), и Веремко был внесен в его протокол. И пусть на поле он не появлялся, но участником матча был. Но есть одна загвоздка: согласно регламенту, «если временная дисквалификация сопровождается одновременным наложением штрафа, то срок ее действия автоматически продлевается до тех пор, пока не будет уплачен штраф» (статья 20, пункт 3 дисциплинарного кодекса АБФФ).

И вот тут начинается самое интересное.

Как сообщила корреспонденту Football.by финансовый директор АБФФ Елена Петухова, «деньги от Сергея Николаевича Веремко на расчетный счет пришли 27 сентября. Штраф согласно протоколу АБФФ от 7 августа. Какого числа он их перечислил, я сказать не могу. У него должна быть квитанция об оплате».

Значит, Веремко не имел права быть включенным в протокол?

Как сообщил источник в федерации, письма о том, что деньги пришли лишь 27 сентября, и АБФФ проведет разбирательство, отправлены в адрес трех команд. Также он сообщил о том, что ФК БАТЭ утверждает, что штраф Веремко оплатил еще до игры со «Слуцком».

Что ж, всякое бывает. Теперь Сергею Веремко и, наверное, БАТЭ необходимо будет доказать, что денежные средства были переведены вовремя. Одним из быстрых вариантов решения проблемы видится предоставление документа, подтверждающего внесение средств в банк для оплаты штрафа, датированного числом и временем до матча со «Слуцком».

Кстати, похожий случай в истории чемпионатов Беларуси уже был. В далеком 2007 году в игре высшей лиги БАТЭ обыграл минское «Динамо» 2:1, а потом выяснилось, что в заявку на матч столичной команды был внесен дисквалифицированный на тот момент футболист. Как итог — техническое поражение «Динамо» 0:3.

Белорусская федерация футбола проведет разбирательство оплаты штрафа голкипером БАТЭ Сергеем Веремко.

Юрист АБФФ: Веремко предоставил квитанцию об оплате штрафа, датированную 22 сентября

Юрист федерации футбола Сергей Ильич заявил следующее:

— По данному факту контрольно-дисциплинарный комитет и комитет по этическим вопросам БФФ проводит разбирательство. О результатах заинтересованные стороны будут своевременно проинформированы. Отмечу, что Сергей Веремко предоставил квитанцию об оплате штрафа, датированную 22 сентября.

В ФК БАТЭ ситуацию комментировать отказались.

Директор «Слуцка»: Если кто-то в чем-то ошибся, должны применяться положения, которые прописаны в регламенте

Комментарий по этому вопросу для football.by дал недавно назначенный директор «Слуцка» Виталий Бунос.

— Федерация, я думаю, разберется с этим. Есть регламент, который должен соблюдаться по каждому пункту. Если кто-то в чем-то ошибся, должны применяться положения, которые в этом документе прописаны. Надо видеть документы, которые предоставил БАТЭ в федерацию. Нас с ними не знакомили. Не думаю, зная требовательность Капского, что в клубе допустили какую-то глупость. Хотя и на старуху бывает проруха. Может, была ошибка банка?, — предположил Виталий Бунос.

По информации SPORT.TUT.BY, голкипер Сергей Веремко передал в Белорусскую федерацию футбола все документы, необходимые для проведения разбирательства, проводимого контрольно-дисциплинарным комитетом и комитетом по этическим вопросам. Сроки рассмотрения этого дела пока не определены.

Во главе турнирной таблицы высшей лиги чемпионата Беларуси за 7 туров до финиша лидируют солигорский «Шахтер» — 53 очка, минское «Динамо» — 52 и борисовский БАТЭ — 51. В матче 24-го тура на минском стадионе «Трактор» 1 октября минское «Динамо» примет БАТЭ (16.00), а «Шахтер» в этот же день сыграет в гостях у «Слуцка».