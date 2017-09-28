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Умерла двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова

29.09.2017 19:42 — Разное | Tut.by  
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского тренера Алексея Мишина.


Людмила Белоусова, Олег Протопопов. Кадр RT на русском

Причина смерти советской спортсменки не называется. В последние годы она проживала в Швейцарии.

«Мне сообщили о ее смерти, это большая потеря, для меня особенно. Потому что я половину своей спортивной жизни провел с ней и Олегом в одной раздевалке», — сказал Мишин.

Белоусова родилась 22 ноября 1935 года в Ульяновске. Она выступала в парном разряде с Олегом Протопоповым. Спортсмены становились победителями Олимпийских игр в австрийском Инсбруке в 1964-м и во французском Гренобле в 1968 году. Также на их счету по четыре золота чемпионатов мира и Европы.

 
 
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова умерла в возрасте 81 года.

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