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Умерла двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова
Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщает
Причина смерти советской спортсменки не называется. В последние годы она проживала в Швейцарии.
«Мне сообщили о ее смерти, это большая потеря, для меня особенно. Потому что я половину своей спортивной жизни провел с ней и Олегом в одной раздевалке», — сказал Мишин.
Белоусова родилась 22 ноября 1935 года в Ульяновске. Она выступала в парном разряде с Олегом Протопоповым. Спортсмены становились победителями Олимпийских игр в австрийском Инсбруке в 1964-м и во французском Гренобле в 1968 году. Также на их счету по четыре золота чемпионатов мира и Европы.
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова умерла в возрасте 81 года.
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