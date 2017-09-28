Удачное выступление в Баку позволило белорусским волейболисткам без отбора выйти на ЧЕ-2019

Белорусские волейболистки благодаря успешному выступлению и выходу в четвертьфинал на чемпионате Европы квалифицировались без отбора на следующий континентальный форум 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: cev.lu

В четвертьфинале команда под руководством Петра Хилько уступила в Баку серебряному призеру Олимпиады в Рио сборной Сербии — 0:3.

Ранее в плей-офф белоруски в драматичной борьбе одолели соперниц из Чехии — 3:2 .

На предварительной стадии турнира в группе «В», матчи которой проходили в Тбилиси, национальная сборная потерпела одно поражение от Италии — 1:3 («Скуадра Адзурра» также уже завершила борьбу за награды чемпионата, уступив Нидерландам в четвертьфинале со счетом 0:3) и одержала две победы: над Хорватией (3:2) и Грузией (3:0).

Сборная Беларуси вышла в восьмерку сильнейших турнира и получила право без участия в квалификации сыграть на следующем, уже девятом для нее, финальном турнире. Добиться такого результат позволило решение Европейской конфедерации волейбола в начале сентября расширить число участников решающей стадии до 24 команд.

В чемпионате 2019 года без отбора сыграют четыре команды-организаторы: Турция, Польша, Венгрия, Чехия, а также восемь лучших по итогам текущего турнира.

Окончательно итоговое место белорусок в восьмерке сильнейших на ЧЕ-2017 будет известно по окончании встреч Россия — Турция и Азербайджан — Германия. В случае победы команды Владимира Кузюткина и Константина Ушакова, а также азербайджанских волейболисток, сборная Беларуси сможет занять шестое место на континентальном форуме, опередив Турцию и Германию, что позволит превзойти прежние достижения белорусок 1993 и 1995 годов.

Чемпионат Европы в Азербайджане и Грузии продлится до 1 октября. Решающие матчи проходят на площадке Национального гимнастического центра в Баку.