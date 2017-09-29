Расширенному Совету БГУ представили нового ректора





Андрея Короля, который назначен новым ректором БГУ, представил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко.

Новому ректору поручено сохранить статус БГУ как ведущего вуза и повысить уровень подготовки студентов, «воспитав их настоящими патриотами».



Во время заседания совета новый ректор был представлен профессорско-преподавательскому и трудовому коллективу университета.

В числе важных направлений деятельности названы также мотивация молодых кадров к педагогической и научной деятельности, совершенствование материально-технической базы учебных корпусов, исследовательских лабораторий.

При этом Василий Жарко подчеркнул, что успех намеченных целей возможен только при открытом, честном диалоге и коллегиальном взаимодействии ректора и коллектива.



Обращаясь к коллективу БГУ, Андрей Король отметил, что руководство вузом будет осуществляться согласно поставленным президентом задачам, а также на базе накопленного здесь опыта. Новый ректор обратился с благодарностью к своему предшественнику академику Сергею Абламейко и выразил ему слова признательности за управленческую работу высокого уровня, сообщает пресс-служба правительства.