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Расширенному Совету БГУ представили нового ректора

29.09.2017 19:35 — Разное | Ежедневник  
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Расширенному Совету БГУ представили нового ректора

Андрея Короля, который назначен новым ректором БГУ, представил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко.

Новому ректору поручено сохранить статус БГУ как ведущего вуза и повысить уровень подготовки студентов, «воспитав их настоящими патриотами».
 

Во время заседания совета новый ректор был представлен профессорско-преподавательскому и трудовому коллективу университета.
В числе важных направлений деятельности названы также мотивация молодых кадров к педагогической и научной деятельности, совершенствование материально-технической базы учебных корпусов, исследовательских лабораторий.

При этом Василий Жарко подчеркнул, что успех намеченных целей возможен только при открытом, честном диалоге и коллегиальном взаимодействии ректора и коллектива.

Обращаясь к коллективу БГУ, Андрей Король отметил, что руководство вузом будет осуществляться согласно поставленным президентом задачам, а также на базе накопленного здесь опыта. Новый ректор обратился с благодарностью к своему предшественнику академику Сергею Абламейко и выразил ему слова признательности за управленческую работу высокого уровня, сообщает пресс-служба правительства. 

 
 
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Андрея Короля, который назначен новым ректором БГУ, представил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко.

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