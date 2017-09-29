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Расширенному Совету БГУ представили нового ректора
29.09.2017 19:35 — Разное | Ежедневник
Андрея Короля, который назначен новым ректором БГУ, представил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко.
Новому ректору поручено сохранить статус БГУ как ведущего вуза и повысить уровень подготовки студентов, «воспитав их настоящими патриотами».
Во время заседания совета новый ректор был представлен профессорско-преподавательскому и трудовому коллективу университета.
При этом Василий Жарко подчеркнул, что успех намеченных целей возможен только при открытом, честном диалоге и коллегиальном взаимодействии ректора и коллектива.
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Андрея Короля, который назначен новым ректором БГУ, представил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко.
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