ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мирный и Соболенко не пробились в финалы турниров в Китае и Узбекистане

29.09.2017 19:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Максим Мирный и Филипп Освальд не вышли в финал парного разряда на теннисном турнире в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — $ 667 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем полуфинальном матче белорусско-австрийский тандем встречался с австрийско-американским дуэтом Александр Пейя / Раджив Рам и уступил — 4:6, 6:3, 3:10.

На турнире в узбекском Ташкенте (призовой фонд — $ 226 тыс.) белорусская теннисистка Арина Соболенко (119-й номер рейтинга WTA) не сумела пробиться в финал, уступив в двух сетах венгерке Тимее Бабош (52) — 1:6, 4:6.

Теперь Соболенко отправится на престижный турнир China Open в Пекин с призовым фондом $ 6,3 млн. В поединке первого квалификационного раунда она встретится с американкой Кристиной Макхейл (79).

Еще одна белоруска Александра Саснович (102) уже вышла во второй раунд квалификации этих соревнований, обыграв сегодня российскую теннисистку Аллу Кудрявцеву (378) — 6:3, 6:0. В решающем поединке за выход в основную сетку соревнований Александра Саснович встретится с представительницей США Варварой Лепченко (76).

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максим Мирный и Филипп Освальд не вышли в финал парного разряда на теннисном турнире в китайском Шэньчжэне.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Удачное выступление в Баку позволило белорусским волейболисткам без отбора выйти на ЧЕ-2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика