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Мирный и Соболенко не пробились в финалы турниров в Китае и Узбекистане
Максим Мирный и Филипп Освальд не вышли в финал парного разряда на теннисном турнире в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — $ 667 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем полуфинальном матче белорусско-австрийский тандем встречался с австрийско-американским дуэтом Александр Пейя / Раджив Рам и уступил — 4:6, 6:3, 3:10.
На турнире в узбекском Ташкенте (призовой фонд — $ 226 тыс.) белорусская теннисистка Арина Соболенко (119-й номер рейтинга WTA) не сумела пробиться в финал, уступив в двух сетах венгерке Тимее Бабош (52) — 1:6, 4:6.
Теперь Соболенко отправится на престижный турнир China Open в Пекин с призовым фондом $ 6,3 млн. В поединке первого квалификационного раунда она встретится с американкой Кристиной Макхейл (79).
Еще одна белоруска Александра Саснович (102)
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Максим Мирный и Филипп Освальд не вышли в финал парного разряда на теннисном турнире в китайском Шэньчжэне.
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