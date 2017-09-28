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Минспорта и НАДА призывают обсудить проект президентского декрета о наказаниях за допинг

29.09.2017 20:13 — Разное | Tut.by  
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Министерство спорта и туризма, а также Национальное антидопинговое агентство выносят для общественного обсуждения проект декрета президента Беларуси «О противодействии допингу в спорте», сообщает пресс-служба Минспорта.

Документом предусматривается комплексное регулирование вопросов противодействия допингу в спорте, в том числе:

— установление уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных в спорте веществ и склонение несовершеннолетних спортсменов к их употреблению;

— меры ответственности за допинг в спорте спортивных организаций и лиц из числа персонала спортсмена;

— определение возможности возмещения средств, затраченных на подготовку спортсменов, дисквалифицированных за допинг в спорте;

— порядок взаимодействия заинтересованных в ходе осуществления мероприятий в отношении лиц, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил;

— создание специального фонда противодействия допингу.

Граждане и субъекты хозяйствования могут ознакомиться с проектом и до 5 октября 2017 года направить свои предложения и замечания на e-mail: nadabelarus@tut.by.

По итогам общественного обсуждения проект будет доработан и в установленном порядке внесен на рассмотрение главы государства.

 
 
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Министерство спорта и туризма, а также Национальное антидопинговое агентство выносят для общественного обсуждения проект декрета президента Беларуси "О...

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