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Минспорта и НАДА призывают обсудить проект президентского декрета о наказаниях за допинг
Министерство спорта и туризма, а также Национальное антидопинговое агентство выносят для общественного обсуждения проект декрета президента Беларуси «О противодействии допингу в спорте», сообщает
Документом предусматривается комплексное регулирование вопросов противодействия допингу в спорте, в том числе:
— установление уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных в спорте веществ и склонение несовершеннолетних спортсменов к их употреблению;
— меры ответственности за допинг в спорте спортивных организаций и лиц из числа персонала спортсмена;
— определение возможности возмещения средств, затраченных на подготовку спортсменов, дисквалифицированных за допинг в спорте;
— порядок взаимодействия заинтересованных в ходе осуществления мероприятий в отношении лиц, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил;
— создание специального фонда противодействия допингу.
Граждане и субъекты хозяйствования могут
По итогам общественного обсуждения проект будет доработан и в установленном порядке внесен на рассмотрение главы государства.
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Министерство спорта и туризма, а также Национальное антидопинговое агентство выносят для общественного обсуждения проект декрета президента Беларуси "О...
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