Лучший хоккеист Беларуси-2016/17 выбыл из строя на три недели из-за травмы

Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец будет внесен в список травмированных в связи с травмой нижней части тела, полученной в матче с «Авангардом», сообщает пресс-служба «зубров».



Евгений Лисовец. Фото: hcdinamo.by

Предварительный срок лечения и восстановления — около трех недель.

Таким образом, Лисовец не примет участие в ближайших домашних матчах против московского «Динамо» (2 октября) и «Барыса» (4 октября), а также в выездном поединке с московским «Динамо» (6 октября). Под вопросом и участие защитника в следующей домашней серии 11 — 17 октября.

С 5 (3+2) бомбардирскими баллами в 16 матчах Евгений Лисовец является вторым по результативности защитником команды.

В прошлом сезоне Евгений Лисовец с учетом плей-офф заработал в чемпионате КХЛ 20 (8+12) очков в 65 матчах и был признан лучшим хоккеистом Беларуси.