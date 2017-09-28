ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лучший хоккеист Беларуси-2016/17 выбыл из строя на три недели из-за травмы

29.09.2017 20:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец будет внесен в список травмированных в связи с травмой нижней части тела, полученной в матче с «Авангардом», сообщает пресс-служба «зубров».


Евгений Лисовец. Фото: hcdinamo.by

Предварительный срок лечения и восстановления — около трех недель.

Таким образом, Лисовец не примет участие в ближайших домашних матчах против московского «Динамо» (2 октября) и «Барыса» (4 октября), а также в выездном поединке с московским «Динамо» (6 октября). Под вопросом и участие защитника в следующей домашней серии 11 — 17 октября.

С 5 (3+2) бомбардирскими баллами в 16 матчах Евгений Лисовец является вторым по результативности защитником команды.

В прошлом сезоне Евгений Лисовец с учетом плей-офф заработал в чемпионате КХЛ 20 (8+12) очков в 65 матчах и был признан лучшим хоккеистом Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник минского "Динамо" Евгений Лисовец будет внесен в список травмированных в связи с травмой нижней части тела, полученной в матче с "Авангардом".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минспорта и НАДА призывают обсудить проект президентского декрета о наказаниях за допинг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика