УЕФА начал дисциплинарное разбирательство по итогам матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы «Кельн» — «Црвена Звезда» (0:1), информирует официальный сайт организации.

Разбирательство в отношении «Кельна» открыто по четырем пунктам: недостаточно хорошая организация матча, бросание болельщиками предметов с трибун, блокирование проходов и использование пиротехники.

Сербский клуб может быть наказан за бросание предметов с трибун и использование пиротехники.

Оба дела будут рассмотрены 19 октября. После матча также произошла массовая драка между болельщиками команд.