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УЕФА начал разбирательство по итогам матча "Кельн" - "Црвена Звезда"
УЕФА начал дисциплинарное разбирательство по итогам матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы «Кельн» — «Црвена Звезда» (0:1), информирует официальный сайт организации.
Разбирательство в отношении «Кельна» открыто по четырем пунктам: недостаточно хорошая организация матча, бросание болельщиками предметов с трибун, блокирование проходов и использование пиротехники.
Сербский клуб может быть наказан за бросание предметов с трибун и использование пиротехники.
Оба дела будут рассмотрены 19 октября. После матча также произошла массовая драка между болельщиками команд.
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УЕФА начал дисциплинарное разбирательство по итогам матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы "Кельн" - "Црвена Звезда".
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