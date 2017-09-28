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УЕФА начал разбирательство по итогам матча "Кельн" - "Црвена Звезда"

29.09.2017 21:15 — Разное | Tut.by  
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УЕФА начал дисциплинарное разбирательство по итогам матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы «Кельн» — «Црвена Звезда» (0:1), информирует официальный сайт организации.

Разбирательство в отношении «Кельна» открыто по четырем пунктам: недостаточно хорошая организация матча, бросание болельщиками предметов с трибун, блокирование проходов и использование пиротехники.

Сербский клуб может быть наказан за бросание предметов с трибун и использование пиротехники.

Оба дела будут рассмотрены 19 октября. После матча также произошла массовая драка между болельщиками команд.

 
 
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УЕФА начал дисциплинарное разбирательство по итогам матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы "Кельн" - "Црвена Звезда".

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