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Результат матча БАТЭ - "Слуцк" пересмотрен не будет

29.09.2017 21:28 — Разное | Tut.by  
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В пятницу, 29 сентября, дисциплинарный комитет АБФФ рассмотрел правомочность заявки голкипера Сергея Веремко на матч 23-го тура чемпионата Беларуси со «Слуцком», завершившегося победой борисовчан 6:0.

По сведениям pressball.by, на заседании было установлено, что Веремко оплатил штраф в размере 50 базовых величин 22 сентября и, соответственно, имел полное право 23 сентября находиться в заявке БАТЭ на матч со «Слуцком». В подтверждение комитету были предъявлены платежные квитанции с датой оплаты.

Таким образом, результат матча БАТЭ — «Слуцк» пересмотрен не будет.

Ранее финансовый директор АБФФ Елена Петухова сообщила корреспонденту Football.by, что деньги от Сергея Веремко на расчетный счет пришли только 27 сентября. «Штраф, согласно протоколу АБФФ, от 7 августа. Какого числа он их перечислил, я сказать не могу. У него должна быть квитанция об оплате», — сказала Елена Петухова.

Юрист федерации футбола Сергей Ильич заявил, что Сергей Веремко предоставил квитанцию об оплате штрафа, датированную 22 сентября.

Письма о том, что деньги пришли лишь 27 сентября и АБФФ проведет разбирательство, были отправлены в адрес трех команд. По результатам разбирательства было установлено, что Сергей Веремко имел право быть включенным в протокол.

Ометим, что в матче со «Слуцком» Веремко на поле не выходил, проведя поединок на скамейке запасных.

 
 
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Дисциплинарный комитет АБФФ рассмотрел правомочность заявки голкипера Сергея Веремко на матч 23-го тура чемпионата Беларуси со "Слуцком".

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