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Результат матча БАТЭ - "Слуцк" пересмотрен не будет
В пятницу, 29 сентября, дисциплинарный комитет АБФФ рассмотрел
По сведениям
Таким образом, результат матча БАТЭ — «Слуцк» пересмотрен не будет.
Ранее финансовый директор АБФФ Елена Петухова
Юрист федерации футбола Сергей Ильич
Письма о том, что деньги пришли лишь 27 сентября и АБФФ проведет разбирательство, были отправлены в адрес трех команд. По результатам разбирательства было установлено, что Сергей Веремко имел право быть включенным в протокол.
Ометим, что в матче со «Слуцком» Веремко на поле не выходил, проведя поединок на скамейке запасных.
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Дисциплинарный комитет АБФФ рассмотрел правомочность заявки голкипера Сергея Веремко на матч 23-го тура чемпионата Беларуси со "Слуцком".
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