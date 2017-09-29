Национальный центр правовой информации празднует 20-летие





По мнению Александра Лукашенко, с начала своей деятельности Национальный центр правовой информации (НЦПИ) стал технологическим лидером правовой отрасли Беларуси.

Поздравление от имени главы государства Александра Лукашенко на торжественном мероприятии к 20-летию НЦПИ зачитал заместитель главы администрации президента Валерий Мицкевич, передает БЕЛТА.

Президент выразил уверенность, что коллектив НЦПИ и "впредь будет успешно повышать доступность правовой информации, качество услуг, заботиться о правовой культуре граждан и вносить весомый вклад в развитие общества". НЦПИ продолжает удерживать высокие позиции. Государственные информационно-правовые ресурсы являются гарантом полноты, достоверности и доступности. Они широко известны и востребованы в самых разных профессиональных сферах.

"Успех и деловая репутация центра - результат энтузиазма, творчества сплоченного коллектива профессионалов и своевременного внедрения инноваций", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства пожелал сотрудникам центра здоровья, благополучия, достижения новых целей.

По словам директора НЦПИ Евгения Коваленко, в центре стремятся шире использовать в своей деятельности научные разработки. Его сотрудники провели более 50 исследовательских, конструкторских, технологических работ и успешно внедрили их в практику. За многолетнюю плодотворную работу, значительный вклад в совершенствование законодательства Евгению Коваленко объявлена благодарность главы государства. Лучшие сотрудники сегодня были отмечены почетными грамотами Администрации президента и Совета Министров.

Национальный центр правовой информации - это центральное государственное научно-практическое учреждение в области правовой информатизации. В его задачи входит формирование и ведение эталонного банка данных правовой информации, государственных информационно-правовых ресурсов - Национального правового интернет-портала, информационно-поисковых систем "ЭТАЛОН" и "ЭТАЛОН-ONLINE", правового форума Беларуси, детского правового сайта и т.д.