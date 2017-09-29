Порошенко подписал указ о предоставлении 21-летней белорусской биатлонистке гражданства Украины

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил sport.ua о том, что для 21-летней белоруски Дарьи Блашко скоро можно будет готовить украинский паспорт.



Дарья Блашко. Фото: XSPORT

— Указ главы государства только что подписан, так что можем готовить для Дарьи новый паспорт. Что касается возможности выступать, то сейчас мы подали официальный запрос и ожидаем ответа от белорусских коллег. Но прогнозировать, каким будет результат, я не могу и не хочу.

— А какую роль в нашем биатлоне будет играть Владимир Махлаев? Он пока ограничится работой с двумя своими спортсменками?

— Да, но, помимо этого, он помогает консультациями тренерам команды Б — Александру Беланенко и Роману Приме, — сказал президент ФБУ.

Ранее Дарья Блашко рассказала о том, что ей может грозить двухлетний карантин .

Тем не менее двукратная золотая медалистка юниорского ЧМ-2015 в Раубичах и обладательница Большого Хрустального глобуса юниорского Кубка IBU-2015/16 все же приняла окончательное решение выступать за Украину.



Дарья Блашко с трофеями сезона-2015/16. Большой глобус за победу в общем зачете юниорского Кубка IBU и малый — за выигрыш спринтерского зачета. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Я приняла решение выступать за сборную Украины , это точно, я перехожу. Как будет с карантином, я пока что не знаю. В сборной Украины очень хороший коллектив, никто никаких преград не создает, не ругается, все хорошо друг с другом общаются. Я считаю, все очень хорошо.

После чемпионата Украины мы планируем следующий сбор, он уже будет на снегу проходить, в «трубе». А дальше пойдут сборы на натуральном снегу, идет подготовка к зиме. Если будет карантин, буду бегать, вероятнее всего, в чемпионатах разных стран, возможно, по лыжным гонкам. У меня летний биатлон всегда получался, не знаю почему. Возможно, дело в роллерах. В этом сезоне у меня более серьезные нагрузки, мы выходим на другой уровень, поэтому хотелось увидеть, в каком направлении движемся, — рассказала Дарья Блашко в интервью xsport.ua .