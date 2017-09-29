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"Цмокi-Мiнск" сыграли вничью с победителем Кубка ФИБА в квалификации Лиги чемпионов

29.09.2017 22:23 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» сыграли вничью с французским «Нантером» в первом из двух матчей 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Поединок прошел 29 сентября на паркете на Falcon Club в Минске.


Фото: bc-tsmoki.by

«Цмокi-Мiнск» — «Нантер» — 68:68 (15:24, 22:16, 15:17, 16:11).

«Цмокі-Мінск»: Черапович (18+8 подборов), Адамович (12+6 подборов), Кудрявцев (12), Семенюк (2), Мещеряков (0); Кравиш (7+13 подборов), Салаш (6), Уиггс (6), Полещук (4), Саддлер (1).

Проиграв первую десятиминутку с разницей в 9 очков из-за провального отрезка 0:7, а затем отпустив гостей в отрыв на 14 баллов, минчане затем постепенно настигли соперника.

Правда, в четвертом периоде гостям снова удался побег на «+8». Но после тайм-аута наставника «драконов» Александра Крутикова минчане опять почти догнали соперника. А в концовке поединка «драконы» сравняли счет, отстояли свое кольцо и на последних секундах даже успели провести ответную атаку, но результативно завершить ее не получилось.

Формат квалификации Лиги чемпионов допускает ничейный исход матча в основное время, поэтому овертайм не проводился. По регламенту победитель раунда определятся по лучшей разнице заброшенных и пропущенных очков по итогам двух поединков.

Ответная встреча пройдет 2 октября в Нантере. Победитель противостояния по итогам двух матчей получит путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.

Александр Крутиков (главный тренер «Цмокі-Мінск»):

— Мы вновь провели две разные половины игры. После большого перерыва у нас получилось остановить быстрое развитие атак «Нантера», меняли защитные схемы. Думаю, вторая половина игры показала, в каком ключе нам надо действовать во Франции, — цитирует Александра Крутикова официальный сайт «драконов».

Победная же серия баскетболистов «Цмокi-Мiнск» в квалификации Лиги чемпионов прервалась на отметке в 4 поединка. Напомним, что в предыдущих двух раундах минчане по два раза взяли верх над косовской «Приштиной» и украинским «Будивельником».

Что касается «Нантера», то в прошлом сезоне «Цмокі» встречались с французами дважды в рамках второго группового этапа Кубка ФИБА. В Нантере «драконы» уступили, но зато при родных болельщиках на Falcon Club взяли реванш.

Минувшей весной «Нантер» выиграл Кубок ФИБА-Европа, одолев в финале «Элен Шалон» — 82:79.

 
Теги: Минск
 
 
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Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграли вничью с французским "Нантером" в первом из двух матчей 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Поединок прошел 29 сентября на...

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