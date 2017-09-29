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Одетый в бутылку кока-колы грабитель "обчистил" кафе в США

29.09.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Грабитель, одетый в костюм бутылки кока-колы зашел в кафе через запасной ход и, угрожая сотруднику пистолетом, потребовал деньги. Получив примерно 500 долларов, нападавший скрылся.

Полиция отметила, что в результате происшествия никто не пострадал, преступник не стал стрелять в сотрудника.

По информации правоохранителей, злоумышленник скрылся с места преступления на фургоне серого цвета. За любую информацию, которая поможет найти нападавшего, обещана награда в пять тысяч долларов.

 
 
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