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Одетый в бутылку кока-колы грабитель "обчистил" кафе в США
29.09.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Грабитель, одетый в костюм бутылки кока-колы зашел в кафе через запасной ход и, угрожая сотруднику пистолетом, потребовал деньги. Получив примерно 500 долларов, нападавший скрылся.
Полиция отметила, что в результате происшествия никто не пострадал, преступник не стал стрелять в сотрудника.
По информации правоохранителей, злоумышленник скрылся с места преступления на фургоне серого цвета. За любую информацию, которая поможет найти нападавшего, обещана награда в пять тысяч долларов.
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