Спасибо, Кэп: простые способы ​экономить​,​ которыми вы не пользуетесь

В конце месяца у вас ничего не остается от зарплаты? Печально, но вы сами виноваты. Пора изменить отношение к тратам. Вот самые простые способы сделать это.



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1. Наведите порядок в финансах

Получайте самые выгодные условия

Вы клиент банка уже несколько лет, получаете там зарплату или имеете вклад? Если вам понадобится кредит на мелочи, то банк может предложить низкую ставку. Может быть, у вас наоборот возникла задолженность по кредиту? Тогда вам нужно составить план ее погашения. Не стесняйтесь зайти в ближайшее отделение, чтобы обсудить этот вопрос со специалистом. Узнайте, какую выгоду вы можете получить от банка.

Копите деньги на мечту

Определите вашу финансовую цель и каждый сэкономленный рубль отправляйте в накопления. Ежемесячно подсчитывайте, сколько удалось накопить и сколько вы планируете отложить в следующем месяце.

Делайте автоматические накопления

В некоторых интернет-банках есть возможность регулярно направлять на отдельный счёт определённую сумму денег, например: 20% от поступлений или 20 тыс. руб. ежемесячно.

Возвращайте налоги

Не забудьте о праве налогового вычета. Его можно получить при покупке квартиры, или оплате образования.

2. Найдите дополнительные источники дохода



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Подвозите попутчиков

Если на машине добираетесь до работы, то попробуйте подвозить коллег, которым по пути с вами. Как минимум окупите стоимость топлива.

Меняйтесь вещами

У вас точно есть ненужные вещи. Если продать их выгодно не получается, то постарайтесь обменять на что-то полезное. Составьте список таких вещей и разместите объявление в интернете.

3. Покупайте выгодно



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сравнивайте магазины

Товары в одних торговых сетях стоят дороже, а в других — дешевле. Каждую неделю или две магазины предлагают скидки. Следите за ними и покупайте нужные товары дешевле, но не запасайтесь впрок. Не берите то, что дешево и может пригодиться потом.

Ходите в продуктовые магазины со списком и всегда только после еды

Голод усиливает желание купить ненужные товары. Не верите? Тогда проведите эксперимент. Один раз сходите в магазин за продуктами на голодный желудок, а перед следующим походом — пообедайте. Сравните чеки после каждого раза, разница между ними вас удивит.

Подпишитесь на скидки

Магазины и сети питания рассылают на электронную почту или телефон промокоды на скидки. Некоторые программы лояльности заключаются в накоплении бонусов, которыми можно оплатить товар.

Старайтесь дожидаться распродаж

Несколько раз в году магазины с одеждой устраивают большие распродажи со скидками до 80%. Дождитесь их, чтобы купить вещи выгодно.

Сделайте вкусную заначку в своем автомобиле

Положите в машину печенье, батончик, какой-нибудь снэк и бутылку воды, чтобы перекусить в пробке или в пути. Это не заставит вас заезжать в сети фастфуда.

Не стесняйтесь покупать вещи у других людей

На сайтах частных объявлений вы можете найти много вещей по хорошей цене — одежду, технику, мебель — всё, что угодно. Перед покупкой узнавайте цену на вещь в разных местах.

4. Откажитесь от ненужного



gorodkirov.ru

Не переплачивайте за автомобиль

Машина — это средство для передвижения. Она должна быть безопасной и экономичной. Не покупайте себе дорогие или слишком быстрые машины — переплатите за страховку, налоги и сервис. Присмотритесь к общественному транспорту — он в разы выгоднее, а часто — намного быстрее.

Откажитесь от покупки ненужных абонементов

Каждый год покупаете абонемент в спортзал, но не используете его? Продайте карту на интернет-барахолках, а свою тягу к спорту выразите пробежками в парке и занятиями на уличных тренажёрах, которые есть во дворах.

Берите обед из дома

Бизнес-ланчи и обед в сетях фастфуда вроде бы стоят недорого, но если на перекус тратить по 3 рубля в день, то за год набегает больше 1000. Обед из дома обойдётся примерно в 2−3 раза дешевле. Если вы не успеваете готовить каждый день, то старайтесь устраивать бизнес-ланчи по-домашнему хотя бы пару раз в неделю.

Отключите кабельное телевидение

У вас доступ к 300−500 каналам? Сколько из них вы реально смотрите? Вероятно, единицы. Посмотрите тарифы, где меньше стоимость абонентской платы, или перейдите на другого оператора, который предлагает меньшую цену.

Попробуйте обойтись без телевизора

У вас появится больше свободного времени, которое вы можете использовать для чего-то полезного — дополнительного заработка или хотя бы более продуманного отдыха.