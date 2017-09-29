ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Верующие отметят День памяти Веры, Надежды, Любови и Софии

30.09.2017 06:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отметят православные христиане 30 сентября. Этот праздник посвящен христианским мученицам, которые, несмотря на все гонения, не отреклись от своей веры. Троих дочерей Софии в итоге убили, а степень ее страданий была так велика, что два дня она прорыдала у их могил, после чего Бог сжалился и послал ей смерть. Все они были причислены к лику святых.

Sputnik рассказывает о традициях и запретах Дня памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Именины и великий день

В этот день празднуют не только христианский праздник, но и именины у всех Вер, Надежд, Любовей и Софий. Знакомых женщин с такими именами обязательно поздравляют, дарят им цветы, иконки или сладости. 

Верующие отметят День памяти Веры, Надежды, Любови и Софии
© Sputnik / Анна Нефедова
Цветы в храме: зеленые - на Троицу, белые - на Пасху

Тем, у кого в этот день выпадает день ангела, необходимо обязательно идти в церковь. У великомучениц можно просить здоровья, любви и благополучия — как себе, так и всей семье. А вот Софии можно молиться за здравие больного ребенка, избавление от "женских" болезней и зачатии.

Отмечают День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии ежегодно 30 сентября на протяжении нескольких веков. У этого почитаемого праздника есть свои традиции и запреты.

Что можно, а что нельзя делать 30 сентября

В старину в этот день у женщин был очень своеобразный ритуал: с утра нужно было обязательно громко поплакать — считалось, что плач отгонит от дома все беды и болезни и от самой женщины, и от всей ее семьи.

Принято проводить День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в кругу семьи — однако без громких застолий, тихо и по-домашнему. Обязательно скажите родным о том, как любите их, и ни в коем случае не держите зла.

Верующие отметят День памяти Веры, Надежды, Любови и СофииМинска" title="Интерактивный справочник: православный храмы Минска" class="">
© Sputnik/
Православные храмы Минска: интерактивный справочник

В списке того, что нельзя делать 30 сентября, входят шумные праздники с алкоголем, а также ссоры с близкими и тяжелый труд. Считается, что все это в будущем может принести вам несчастья, поэтому старайтесь не нарушать запреты праздника. 

Также в День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в старину не рекомендовали венчаться — это очень плохая примета и не сулит молодой семье ничего хорошего.

Согласно народным приметам, 30 сентября обычно выдается теплый и ясный день — во всяком случае, проливных дождей на этот праздник не бывает.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 110
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У праздника есть много традиций и связанных с ним народных поверий: например, считалось, что 30 сентября женщина должна с утра громко поплакать, чтобы отогнать от...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Порошенко подписал указ о предоставлении 21-летней белорусской биатлонистке гражданства Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика